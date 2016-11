Bitterböses im Dixiebahnhof Cony Wilhayn ist am Freitagabend in Weixdorf zu erleben.

Cony Wilhayn © PR

Als Rockröhre, Musical-Sängerin und nicht zuletzt alljährlich als singende Goldmarie vor Tausenden Besuchern auf der großen Striezelmarkt-Bühne ist Cornelia Wilhayn weit über Dresden hinaus eine feste musikalische Größe. Dass sie dabei auch ein großes schauspielerisches Talent hat, bewies die studierte Sängerin bereits mehrfach. So in der Comödie, an den Landesbühnen und vor einigen Jahren auch schon mal im Radeberger Biertheater im Schwank „Chaos im Rathaus“.

Nun geht sie mit einem Solo-Abend auf Tour, in dem sie beides präsentiert: Musik und Schauspiel. „ÜBERmänner“ ist das Stück überschrieben, das mit ganz viel Hintersinn und mitunter auch bitterbösem schwarzen Humor auf das nicht immer leichte Zusammenleben von Frau und Mann blickt. Am Freitagabend ist sie mit diesem Stück im Dixiebahnhof in Weixdorf zu Gast. Dazu schlüpft Cornelia Wilhayn an diesem Abend gleich in zehn verschiedene Frauen-Rollen – die allerdings allesamt mit genauso vielen Männer-Rollen verbunden sind. Denn hinter jeder Frau steht ja bekanntlich ein Mann, der sie werden ließ, wie sie geworden ist. Oder so ähnlich. Cornelia Wilhayn zeigt jedenfalls mit Augenzwinkern, womit Männer im (Ehe)Leben so zu kämpfen haben. Mit Frauen nämlich. Und zu jedem Männertyp, der da eine Rolle spielt, gibt’s dann auch gleich noch das passende Lied. (SZ)

„ÜBERmänner“ mit Cornelia Wilhayn, Freitagabend, 20 Uhr im Dixiebahnhof Weixdorf. Tickets für 15 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen oder im Internet:

www.dixiebahnhof.de

zur Startseite