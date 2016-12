Bitte abbiegen

Das war noch ein Weihnachtsgeschenk in letzter Minute. Kurz vor dem Fest wurde eine neue Hinweistafel für die Seidenblumenstadt Sebnitz an der Autobahn A4 errichtet. Das Schild steht aus Richtung Görlitz kommend zwischen den Ausfahrten Uhyst und Burkau. Es soll die vorbeirauschenden Autofahrer dazu animieren, doch mal nach Sebnitz abzubiegen. Den Standort hat sich die Stadt bereits vor vier Jahren sichern lassen. Damit ist Sebnitz nun in beiden Fahrtrichtungen präsent. Aus Dresden kommend wirbt ein ähnliches Schild bereits seit 2004 nahe der Ausfahrt Pulsnitz um Besucher. Das neue Schild zeigt ein überarbeitetes Motiv mit einer Seidenrose, Kirchturm, Viadukt und Sandsteinfelsen.

Foto: Steffen Unger

