Bitte voten! Das Spielplatz-Projekt an der Jahnhalle braucht Unterstützung

„Da geht bestimmt noch mehr“ – Ina Heß, © Claudia Hübschmann

Den Durchbruch für den Spielplatz „Meißner Elbsandsteine“ auf dem Gelände der Jahnhalle hat die Präsenz der Bürgerstiftung auf dem Meißner Grünmarkt nicht gebracht. „Momentan liegen wir beim Ranking der Fanta Spielplatzinitiative auf Platz 61. Da geht bestimmt noch mehr“, ist sich Ina Heß, Sprecherin der Stiftung, sicher. Am Montag hatte der Meißner Vorschlag noch auf Platz 49 gelegen.

Insgesamt nehmen 402 Projekte an der Online-Abstimmung unter www.fsi.fanta.de/voting teil. 10 000 Euro bekommt dabei der erste Platz, 5 000 Platz zwei bis fünf, 2 500 Platz 6 bis 15, 1 250 Platz 16 bis 49 und 1 000 die Plätze 50 bis 150. „Die Top-Fünf gewinnen einen kostenlosen Workshop. Da wären wir gerne dabei und wollen noch mal alle Meißner animieren, abzustimmen“, so Heß. Die Abstimmung endet am 10. August. (SZ/mhe)

zur Startseite