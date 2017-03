Bitte um einspurigen Mandauer Berg

Zittau. Die Stadtverwaltung soll prüfen, ob der Mandauer Berg künftig nur noch in eine Richtung befahren werden darf. Diese Bitte äußerte Stadträtin Ramona Gehring (Linke) während der jüngsten Ratssitzung. Sie begründete den Vorstoß damit, dass die Straße schmal ist und es schon bei der Begegnung von zwei Autos eng wird. Für Fußgänger ist es dann auf dem Mandauer Berg besonders gefährlich, vor allem für Eltern mit Kindern, die in die neue Kita „Kleine Stadtentdecker“ gehen und zu Fuß dorthin kommen. Durchgehende Fußwege an beiden Seiten der Straße gibt es nicht.

Die Verwaltung sicherte die Prüfung zu. Vor einer Entscheidung will sie untersuchen, welche Auswirkungen es auf die Verkehrsbeziehungen in der Innenstadt hätte, wenn der Mandauer Berg zu einer Einbahnstraße würde. Zudem muss für diesen Fall geprüft werden, in welche Richtung die Autos fahren sollen, in Richtung Markt oder Rosen-/Zeichenstraße. (SZ/tm)

zur Startseite