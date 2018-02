Kolumne Wellers Woche Bitte trennen Bahnfahren geschenkt, das kann sinnvoll sein. Es sind aber einige Regeln zu beachten, sonst wird das von vornherein nichts.

Bahnen könnten auch nebeneinander fahren. © Jürgen Herrmann

Ja, wer den öffentlichen Nahverkehr kostenlos macht, schont die Umwelt und schafft dadurch unmittelbar das Auto ab. Mehr noch: Es ist ein Beitrag zu einer sozialeren Stadt, denn alle können mitfahren.

Bevor so etwas eingeführt wird, braucht es Regeln. Sonst führt das Umsonst-Fahren zur Anarchie! Wir stellen uns das etwa so vor: Auf dem Fahrplan muss klar gekennzeichnet sein, für wen, welche Bahn gedacht ist, um Konflikte zu vermeiden. Menschen mit Hunden dürfen keinesfalls mit Katzenbesitzern in derselben Bahn sitzen. Dresdner auf dem Weg zu Kulturveranstaltungen, nicht mit Fußballfans. Fußnoten und Piktogramme sollten für jede einzelne Fahrt regeln, welches Gefährt für richtige Dresdner – der Nachweis über mindestens fünf Generationen ist mitzuführen und ohne Aufforderung vorzuzeigen – Zugereiste und Zugewanderte ist. Natürlich wird nach Einkommen, Bildung, Konfession und so weiter zusätzlich getrennt.

Das mag am Anfang etwas verwirrend erscheinen, dient aber der sauberen Trennung. So konfliktreich wie das Leben hier ist. Wer nun sagt, das könnte das Netz überfordern, hat die Sache nicht bis zum Ende gedacht. Ja, wir brauchen dann deutlich mehr Bahnen – Busse sind zu klein und sie können nicht mehr fahren. Denn es werden sämtliche Straßen abgeschafft und zu Gleisbetten umgebaut. Autos gibt es ja nicht mehr. Aber Bahnen können nebeneinander fahren, sich sogar gegenseitig überholen. Stellen Sie sich mal vor, wie schnell so eine Neonazi-Demo in der Bahn vorbei wäre. Die Antifa überholt, stellt sich quer und die Rechten sind blockiert. Vielleicht können wir das diesen Sonnabend bereits beobachten. Und das alles kostenlos.

