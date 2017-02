Bitte eintreten! Der Nachbau der Königsteiner Klosterpforte ist jetzt in der Dauerausstellung der Festung Königstein zu sehen.

Jaqueline Weber fand in dem Nachbau der Königsteiner Klosterpforte ein schönes Fotomotiv. © Marko Förster

Jaqueline Weber musste nicht zweimal überlegen, als sie dieses wunderbare Fotomotiv entdeckte. Sofort war die Kamera gezückt, um den Nachbau der Königsteiner Klosterpforte für die Ewigkeit festzuhalten. Sie und ihr Freund Frank Gränz waren unter den Ersten, die das Portal an seinem neuen Standort in der Dauerausstellung der Festung Königstein erleben konnten. Nach einer dreiwöchigen Schließzeit öffnete die Ausstellung am 28. Januar ihre Türen wieder für Besucher. In der Schau verbindet die Pforten-Nachbildung aus täuschend echtem Sandsteinersatzmaterial zwei Abschnitte der Historie der Festung Königstein symbolisch. Da der Durchgang um 1500 errichtet wurde, ist er das Bindeglied zwischen Mittelalter und dem Beginn der Neuzeit. Mit dem Nachbau ist es Besuchern möglich, ein eigentlich unerreichbares Relikt der Festungsgeschichte zu sehen. Denn nachdem das Kloster schon nach kurzer Zeit wieder aufgelöst wurde, baute man die originale Pforte irgendwann zu. Sie befindet sich jetzt tief unter den Kasematten der Festung. Mitarbeiter erreichen sie nur über steile Leitern. (SZ)

