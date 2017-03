Bistro in Staupitzmühle geschlossen Ein Jahr nach der Eröffnung sucht Uwe Sauer einen Nachfolger. Dafür hat er eine andere Idee.

Holte auch ein Bud-Spencer-Double nach Döbeln: Staupitzenmühlen-Betreiber Uwe Sauer. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

Im Februar vergangenen Jahres hatte Uwe Sauer ein Bistro in der Staupitzmühle eröffnet. Auch bei den Festen der Ritterstraße mischte der Dresdner mit, stellte mal ein echtes Segelflugzeug vor sein Bistro und hole ein Bud-Spencer-Double nach Döbeln. Seit einigen Tagen stehen die Kunden aber vor verschlossener Tür. Im Internet sucht Sauer einen Nachfolger. „Es sieht gut aus. Die ersten Interessenten gibt es. Ich will einen ordentlichen Übergang. Ich habe da viel Herzblut hineingesteckt“, sagt er.

Sein Rückzug habe persönliche Gründe. „Wir sind gerade dabei, uns zu verändern. Wir werden nach Radeberg umziehen. Das ist jetzt der richtige Moment, sich zurückzuziehen. Ich habe mir das alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Aber Gastronomie aus der Ferne geht nicht.“

Ganz will sich Sauer aber nicht aus Döbeln verabschieden. In diesem Monat macht er den „Staupitz Abenteuerraum“ in der Staupitzmühle auf. Damit folgt er einem Trend. „Dort wird eine Gruppe Leute eingesperrt, die sich durch das Lösen von Aufgaben und Rätseln befreien muss“, sagte er. Diese reellen sogenannten Escape-Room-Spiele sind aus Computerspielen entstanden.

