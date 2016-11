Bissigere Füchse Weißwasser gewinnt verdient auch in Dresden – und Eislöwe Kramer räumt ein: Wir waren das schlechtere Team.

Gefallener Held: Brendan Cook traf für die Eislöwen zwar zum 1:1, am Ende waren aber die Lausitzer Füchse obenauf. © Robert Michael

Schon die nackten Zahlen sagen einiges über das Derby: 4 412 Zuschauer, ausverkaufte Halle, 48 Strafminuten und sechs Tore: Die Dresdner Eislöwen und die Lausitzer Füchse haben sich am Sonntagabend ein packendes Duell in der Deutschen Eishockey-Liga 2 geliefert – mit einem glücklichen und doch verdienten Sieger. Die Gäste aus Weißwasser gewannen mit 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) und entschieden auch das zweite Aufeinandertreffen der sächsischen Rivalen in dieser Saison für sich.

„Es war eine großartige Teamleistung“, sagte Füchse-Coach Hannu Järvenpää. Sein Trainer-Kollege Bill Stewart war dagegen ziemlich angefressen, bescheinigte den Lausitzern, die Zweikämpfe härter und intensiver geführt zu haben – und seiner Mannschaft ein Fitnessproblem. Schließlich haben die Dresdner drei der jüngsten vier Spiele im letzten Drittel verloren. „Man muss die richtigen Schlüsse daraus ziehen und hart daran arbeiten.“

Füchse-Torwart patzt – und hält stark

Die Lausitzer machten von Anfang an einen frischeren, entschlosseneren Eindruck. Schon nach 49 Sekunden gab Gregor Kubail den ersten Schuss ab, in der achten Minute traf Ryan Warttig zur Führung. Brendan Cook glich mit dem ersten echten Abschluss aus, profitierte dabei von einem Patzer von Maximilian Franzreb (11.) Der Füchse-Torwart parierte jedoch wenig später einen Penalty von Arturs Kruminsch. „Großes Lob an Max, dass er so die Nerven behalten hat“, sagte Weißwassers Co-Trainer Robert Hoffmann, der mit einiger Verspätung zur Pressekonferenz nach dem Spiel erschien. Allerdings hatte er dafür eine plausible Erklärung: „Wir mussten den Jungs erst sagen, dass sie überragende Arbeit geleistet haben von der ersten bis zur 60. Minute. Sie haben alles in die Waagschale geworfen.“

Genau das hat jedoch René Kramer bei den Dresdnern vermisst. „Wir hatten es heute nicht verdient zu gewinnen, wir haben nicht gekämpft, uns zu wenig Torchancen erarbeitet“, sagte der Verteidiger ohne Umschweife: „Wir waren das schlechtere Team.“ Dass den Eislöwen der Biss fehlte, lag sicher nicht nur an der Auswärtsfahrt und der 1:3-Schlappe am Freitag in Freiburg, sondern auch an den vielen Strafen. Im zweiten Drittel ging es richtig zur Sache. Der Dresdner Maximilian Faber und der Weißwasseraner Sean Fischer lieferten sich die erste Keilerei, Eislöwe Martin Davidek bekam später auf die zwei Minuten sogar zwei plus zehn oben drauf wegen Check gegen den Kopf. Insgesamt gab es allein in diesem Abschnitt 36 Strafminuten. Hauptschiedsrichter Alexander Singer brachte in seinem 1 000. Spiel mit einigen umstrittenen Entscheidungen zusätzlich Hektik in die Partie.

Die Tore fielen auch nach der ersten Pause gleichmäßig verteilt: Jeff Hayes (22.) sorgte für die erneute Füchse-Führung, diesmal sah René Swette im Dresdner Tor unglücklich aus, Davidek (24.) schaffte aber wieder den Ausgleich. Das letzte Drittel lief zwar ruhiger, aber Weißwassers Top-Scorer Dennis Swinnen setzte mit seinem Pfostenschuss ein klares Achtungszeichen (42.), Hayes erzwang dann durch energisches Nachsetzen den Treffer zum 3:2 (50.) für die Lausitzer.

Dresden fiel nicht mehr viel ein, Stewart nahm eine Minute vor Schluss den Keeper vom Eis. Doch auch aus dem Gewühl heraus brachten nun sechs Eislöwen die Scheibe nicht mehr über die Linie, stattdessen hatte Swinnen eine Sekunde vor der Schlusssirene leichtes Spiel und traf ins leere Tor zum Endstand.

„Schöne Schlacht, schöner Sieg, schönes Wochenende“, fasste Verteidiger Patrik Parkkonen den Abend aus Füchse-Sicht zusammen, während die Fans sangen: „Wir sind stolz auf unser Team!“ Für Weißwasser war es mit den Siegen gegen Riessersee und in Dresden ein perfektes Wochenende, während die Eislöwen leer ausgegangen sind. „Den Preis dafür werden wir in dieser Woche bezahlen“, meinte Kramer mit dem Blick auf die anstehenden Trainingseinheiten. „Wenn wir nicht in jedem Spiel an die Leistungsgrenze kommen, verlieren wir gegen jeden – und heute waren wir bei 75, 80 Prozent. Das reicht einfach nicht“, erklärte der 29-Jährige.

Dagegen freute sich Florian Lüsch auf eine fröhliche Heimfahrt. „Das Spiel hat viel Kraft gekostet, aber wir haben clever gespielt“, meinte der Lausitzer. Und Stewart fand dann auch einen einigermaßen versöhnlichen Schlusssatz: „Es bringt nichts, wenn man jetzt da sitzt und weint.“

Statistik

Dresdner Eislöwen – Lausitzer Füchse 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)

0:1 Ryan Warttig 7:14 (Assist: Lüsch, Geiseler)

1:1 Brendan Cook 10:40 (Unterzahl, Rodman)

1:2 Jakub Svoboda 21:41 (Hayes)

2:2 Martin Davidek 23:04 (ohne Assist)

2:3 Jeff Hayes 49:31 (Parkkonen, Swinnen)

2:4 Dennis Swinnen 59:59 (Empty net, Svoboda, Parkkonen)

Dresdner Eislöwen

Tor: Swette

Verteidigung: Zauner, Sacher, Schmidt, Macholda, Kramer, Faber

Sturm: Kruminsch, Rupprich, Dumont, Garten, Davidek, Cook, Hämäläinen, Höller, Grafenthin, Valentin, Rodman, Wild

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Parkkonen, Ostwald – Mücke, Bohac – Geiseler, Fischer

Sturm: Svoboda, Hayes, Swinnen – Heyer, Götz, Lüsch – Palka, Schmidt, Gaarder – Warttig, Kubail

Trainer: Hannu Järvenpää

Schiedsrichter: Alexander Singer

Strafen: Dresden 20 + 10, Weißwasser 18

Zuschauer: 4 417

