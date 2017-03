Bismarckturm schon mal kurz offen Die Anwohner haben Angst vor noch mehr Chaos, wenn das Verkehrsproblem am Spitzhaus nicht rechtzeitig gelöst wird. Die Stadt macht einen Vorschlag.

Noch bleibt für Besucher des Radebeuler Bismarckturms nur der Blick von der Hangkante auf die Stadt. Bald soll der aber auch aus der Höhe möglich sein. © Norbert Millauer

Wenn alles wie geplant klappt, könnte es am 1. April – zum 202. Geburtstag Otto von Bismarcks – losgehen mit dem Einbau der Treppe in den Radebeuler Bismarckturm. So lauten zumindest die Pläne der Stadt und des Vereins für Denkmalpflege und neues Bauen, der als Initiator des Treppeneinbaus auch das Geld dafür eingeworben hat. Es wäre schön, wenn wir den Baubeginn schaffen könnten, sagt Vereinschef Jens Baumann.

Während die einen dem neuen Ausflugsziel mit Ausblick begeistert entgegenschauen, sind andere skeptisch – weil sie mit der Turmeröffnung noch mehr Schwierigkeiten im Umfeld befürchten als bisher. Wo ihnen Raser und Falschparker vor allem auf der Spitzhausstraße das Leben schwer machen.

Das weiß auch OB Bert Wendsche (parteilos). Er sagt, die Verkehrssituation sei jetzt schon eine Zumutung. Deshalb will er den Wahnsdorfern erklären, wie sich die Stadt das vorstellt mit dem Treppeneinbau und seinen Folgen. Von drei Baumaßnahmen spricht der Rathauschef. Vom Turm selbst, für dessen Ausbau der Denkmalpflegeverein die eingeworbenen Mittel an die Stadt übergeben hat. Von den Außenanlagen, die erst nach dem Turmbau drankommen. Und vom Bebauungsplan fürs Spitzhausumfeld. Der soll vor allem regeln, wie hier künftig gefahren und geparkt wird.

Einen Beschluss hat der Stadtrat dazu schon gefasst. Mit den Betroffenen gab es viele Einzelgespräche, sagt der OB. Baugrunduntersuchung und vorzeitige Behördenbeteiligung sind abgeschlossen, eine Firma für die Straßenplanung beauftragt. Im zweiten Halbjahr soll die Entwurfsplanung vorliegen – ein straffer Ablauf. Dann wird alles im kleinen Kreis in Wahnsdorf besprochen, mit Anliegern und Ortschaftsrat. Gibt der grünes Licht, geht das Ganze zum Stadtrat. Wo der Bebauungsplan ansteht. Zustimmung dazu heißt Baurecht, Ausschreibung, Bau. Den Konsens, das Zusammenraufen aller Beteiligten vorausgesetzt. Das unterstreicht Bert Wendsche mehrmals fast beschwörend.

Mit der Arbeit für Außenanlagen und Verkehrslösung will die Stadt dieses Jahr so weit vorankommen, dass dafür im Haushalt 2018 die Mittel bereitgestellt werden können. Zuerst für die Straße, um endlich dem wilden Parken und Wenden Herr zu werden, dann fürs Umfeld.

Konkret bedeutet das aus jetziger Sicht eine Ringstraße mit Einbahnverkehr, vernünftige Fußwegbreiten, ein Parkplatz, auch für Busse, in einiger Entfernung nördlich des Spitzhauses. Damit dort eine Schutzzone bleibt, mit Grün, ohne parkende Autos. Mit ordentlicher Zufahrt für Müll- und Rettungsfahrzuge sowie Anwohner.

Alle sitzen dran, damit die Entwürfe im Frühherbst vorliegen, sagt der OB.

Uwe Forke, Ortschaftsratsmitglied und Feuerwehrchef in Wahnsdorf, will es genau wissen. Bleibt der Turm zu, bis das Umfeld fertig ist? Zumindest eine symbolische Eröffnung wird es geben, wenn die Treppe im Herbst fertig ist. Dann würde der Turm für den Winter wieder geschlossen, sagt der OB. Der Denkmalpflegeverein möchte gern am 2. September – an dem Tag 1907 wurde der Turm eingeweiht – eröffnen. Aber Drehkreuz und Abdeckung werden vermutlich länger dauern, so der OB.

Vereinschef Baumann zeigt Zustimmung für die symbolische Eröffnung. Selbst wenn der Turm erst 2018 begehbar ist, vertrage sich das gut mit den Vorstellungen des Vereins. Auch der Ortschaftsrat ist mit symbolischem Start und nachfolgender Schließung einverstanden. Wenn er das so will, ist das in Ordnung, er ist der Herr des Verfahrens, sagt Bert Wendsche.

Das ist Ortsvorsteher Siegfried Schneider wichtig. Für die spätere richtige Eröffnung spricht aus seiner Sicht außerdem, dass der Platz vorm Turm als Baustelleneinrichtung für den Parkplatzbau benötigt wird. Und dass neben dem Treppeneinbau weitere Schritte wie das Anbringen von Drehkreuz und Schautafeln geplant sind. Das könne dann ohne Hektik erfolgen.

