Bismarckstraße ab Freitag wieder frei

Blick auf die gesperrte Bismarckstaße in Görlitz im Dezember. © Pawel Sosnowski

Görlitz. „Es ist soweit. Am Freitag kann die Bismarckstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden,“ lautet die Mitteilung der Görlitzer Stadtsprecherin Sylvia Otto vom Mittwochvormittag. Dort war das Dach eines Hauses akut einsturzgefährdet und musste umfangreich gesichert werden. Die Straße war voll gesperrt.

Am heutigen Mittwoch sollen Bleche für das neue Dach geliefert und per Kran auf das Haus gehoben. Weiterhin erfolge eine Begehung mit dem Statiker, den Ausführenden und der Baukontrolle, erklärt Frau Otto. Der Container und der Kran sollen dann am morgigen Donnerstag abgeholt werden. Am Freitag könne die Sperrung der Bismarckstraße aufgehoben werden. „Es wird nur noch ein Halteverbot für Container und Baufahrzeuge vor dem Objekt erforderlich sein“, ergänzt die Stadtsprecherin. (szo)

