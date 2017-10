Handball Bezirksliga Männer Bislang schwächstes Heimspiel Die RIO-Reserve enttäuscht gegen den HV Glesien und unterliegt deutlich.

Am 5. Spieltag der Handball-Bezirksliga der Männer unterlag die 2. Mannschaft der HSG Riesa/Oschatz dem HV Glesien 1929 deutlich mit 15:23 (8:11).

In der WM Halle gingen die Gastgeber mit einer zwar nicht eingespielten, aber von den Personalien her gut ergänzten „Rumpfmannschaft“ in die Partie. Jedoch geriet man gleich zu Beginn ins Hintertreffen und lag mit 0:3 zurück aufgrund vermeidbarer technischer Fehler. Mit zunehmender Spieldauer und einem gut aufgelegten Torhüter konnte auf ein zwischenzeitliches 4:4 gestellt werden. Keimte nun bei die Hoffnung auf, sich endlich gefangen zu haben und von da an das Spielgeschehen bestimmen zu können, wurde diese alsbald zerstört. Die Abwehr stand insgesamt gut, aber das große Defizit in der Umschaltbewegung machte es unheimlich schwer, auch etwas Zählbares auf die Anzeige zu bekommen. So dümpelte RIO so dahin und erzielte magere 8 Tore bis zur Halbzeit. Nach dem Wechsel waren zwar gute Vorsätze da, umgesetzt wurden sie kaum. So wuchs der Rückstand auf bis zu zehn Tore an. Ein bisschen Ergebniskosmetik zum Ende der Partie konnte über den, für den Großteil der Mannschaft „gebrauchten Tag“ nicht hinwegtäuschen. kann. (stm)

