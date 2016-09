Bisher wenig Resonanz auf Lichterglanz-Aktion

Die Feuershow auf dem Marienplatz am 26.10.2013 erstrahlte die Görlitzer Innenstadt und die Geschäfte waren bis 22 Uhr geöffnet. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Nur noch eine knappe Woche, konkret noch bis zum 4. Oktober, läuft das Crowdfunding-Projekt des Aktionsringes Görlitz zum Lichterglanzfest. Und bisher sieht das Ergebnis immer noch sehr mager aus. Am Dienstagnachmittag standen ganze 140 Euro an Spenden zugunsten der Aktion auf der Seite, es gibt fünf Fans und sechs Unterstützer. Vom ursprünglichen Ziel, mit dem Spendenaufruf mindestens 5 000 Euro für den Lichterglanz am 29. Oktober zu beschaffen, ist der Aktionsring damit noch weit entfernt.

Seit dem 13. September ist der Crowdfunding-Aufruf im Netz. Damit soll der Anteil des Händlervereins Aktionsring Görlitz am diesjährigen Lichterglanz bestritten werden, so die Idee. Als Gegenleistung bietet der Verein kleinere und größere Dankeschöns, vom Knicklicht über LED-Luftballons bis hin zur Werbung an einer Litfaßsäule, Sektempfang und einer einjährigen Ehrenmitgliedschaft im Händlerverein. Den Lichterglanz, stimmungsvoller Einkaufssonnabend im Jahr, gibt es seit dem Jahr 2010. (SZ/mk)

www.startnext.com/lichterglanz2016

