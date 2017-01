Bisher knapp Tausend Stimmen zur Sportlerumfrage in Görlitz Eine Woche nach dem Start zur Suche nach den populärsten Sportlern ist die Beteiligung hoch. Bei der Online-Abstimmung zeigen sich die ersten Favoriten.

Bild von der Görlitzer Sportlergala im vergangenen Jahr - die Basketballer feiern ihren Sieg. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Rasanter Start bei unserer Abstimmung über die populärsten Sportler des Jahres 2016 in Görlitz, die vergangenen Freitag begann. Gleich am ersten Wochenende stimmten weit über 500 ab, inzwischen haben sich fast Tausend für ihre Favoriten entschieden.

Während wir bei den per Tippschein abgegebenen Stimmen erst nach Einsendeschluss (27. Februar) auszählen, wagen wir bei den Online-Abstimmern jede Woche einen Blick auf den Zwischenstand. Nach acht Tagen zeichnen sich hier die ersten Favoriten ab.

Bei den Mannschaften gibt es die klarste Führung – das Team hat fast die Hälfte der bisher abgegebenen Stimmen bekommen. Der Rest des Feldes liegt nah beieinander. Ein ähnliches Bild bietet sich bei den Männern – einer vorne weg, wenn auch nicht so klar, ein Zweiter gut im Rennen, die anderen nah beieinander. Am offensten scheint die Wahl derzeit bei den Frauen. Hier lässt sich anhand der Online abgegebenen Stimmen noch keine Favoritin ausmachen.

Es ist das zweite Mal, dass bei der Umfrage die Abstimmung auch online möglich ist. Vergangenes Jahr beteiligten sich auf diesem Wege genau 1 269 Abstimmer. Das scheint dieses Jahr locker übertroffen zu werden. Wichtig zu wissen: Auch online darf man nur einmal abstimmen, als Kontrolle für uns sind der Name und die Mailadresse anzugeben. (szo)

Bei den Sportlerinnen stehen zur Wahl:

Bei den Sportlern haben sich als Kandidaten durchgesetzt:

Bei den Mannschaften kann sich entschieden werden zwischen:

Basketballer der Görlitzer BC Squirrels

Handballer vom SV Koweg Görlitz

Tanzpaar Claudia Starke und Raphael Schmidt

Frauenfußballer vom FC Silesia Görlitz

4x50-Meter-Staffel vom SV Lok Görlitz

Tennis-Senioren vom TV Gelb-Weiß Görlitz.

Der Kreissportbund, die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien und die Sächsische Zeitung sind als gemeinsame Ausrichter der Wahl und der abschließenden Sportlergala am 11. März in der Landskron-Kulturbrauerei gespannt, wer dieses Jahr die meisten Stimmen bei der traditionell größten Umfrage dieser Art in der Stadt sammelt. Abstimmen kann jeder – per Tippschein aus der SZ oder im Internet.

