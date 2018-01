Bisher 20 Grippefälle im Landkreis Die Grippewelle ist milder als vor einem Jahr. Entwarnung bedeutet dies allerdings nicht.

Auch jetzt lohnt noch eine Schutzimpfung gegen Virusgrippe. © dpa

Radeberg. In diesem Winter rollt die Grippewelle wesentlich langsamer als im Vorjahr an: Bisher sind dem Bautzener Landratsamt 20 bestätigte Influenzafälle gemeldet worden. Zum Vergleich: 2017 war das Grippe-Virus Anfang Januar bereits bei 131 Menschen nachgewiesen worden. Insgesamt erlebte der Landkreis im vergangenen Jahr eine regelrechte Grippe-Epidemie. Weit über 1 000 Menschen erkrankten nachweislich an der Influenza, eine Frau im Rentenalter war nach einer Infektion mit Grippeviren gestorben.

Die Experten des Robert-Koch-Instituts gehen im Moment nicht davon aus, dass auch in diesem Jahr wieder so hohe Erkrankungszahlen erreicht werden.

Die Ansteckungsgefahr werde in den nächsten Wochen aber voraussichtlich dennoch weiter ansteigen. Im Gesundheitsamt des Landkreises rät man deshalb nach wie vor zur Vorsorge: Eine Impfung lohne sich auf jeden Fall auch jetzt noch, so die Amtsärztin. (SZ/ju)

