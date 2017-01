Bisher 100 Tonnen Salz gestreut Schnee und Eis sind seit letzter Woche auch in der Röderstadt angekommen. Und Hinweise, wie noch besser geräumt wird.

Winterdienstfahrzeuge werden mit Salz beladen. © Symbolbild/Hübschmann

Die kalte Jahreszeit hat auch Großenhain fest im Griff. Nicht zu fest, wie Rathaussprecherin Diana Schulze auf SZ-Anfrage betont. Die Kollegen des Winterdienstes würden gegenwärtig täglich zwei Runden im Stadtgebiet und den Ortsteilen fahren. Während die Erste 4 bis 8 Uhr die Straßen für den Berufsverkehr freiräume, sorge die zweite Tour von 16 bis 19 Uhr für einen gefahrlosen Heimweg.

Der Winterdienst, so Schulze, werde allen Kosten zum Trotz seit Jahren in unveränderter personeller Besetzung verrichtet: nämlich von zehn Bauhofmitarbeitern mit neun Fahrzeugen. Unterstützt werden diese von der Baudaer Agrargenossenschaft e.G. Die Gemeindestraßen in Krauschütz, Skäßchen, Skaup und Strauch werden auf einer 15 Kilometer langen Strecke von ihnen ebenso beräumt wie die in Stroga, Uebigau und Nasseböhla.

Bislang seien 50 Kubikmeter Ulopor und 100 Tonnen Salz ausgebracht worden. „Die Verwaltung hat drei Hinweise zum Winterdienst erhalten, diese geprüft und gegebenenfalls nachgebessert.“ Grundsätzlich liefe alles wie geplant.

zur Startseite