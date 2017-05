Bischofswerdas neuer Pizzabäcker Bei Tele Pizza geht’s weiter. Ein junger Bautzener startet dafür durch.

Tele Pizza im Bischofswerdaer Gewerbegebiet Nord ist wieder geöffnet. Carsten Steinberg hat das Lokal mit Lieferservice übernommen, das seit Ende Februar geschlossen war. © Steffen Unger

Carsten Steinberg hat den Turbogang eingelegt. Gerade hat der 31-Jährige am Bautzener Abendgymnasium sein Abi gemacht – Abschluss 1,5! Noch während der Prüfungen startete er in die Selbstständigkeit und übernahm die Bischofswerdaer Filiale von Tele Pizza im Gewerbegebiet an der Carl-Maria-von-Weber-Straße. Ein Studium, sagt er, könne warten. Jetzt konzentriert sich der junge Bautzener auf die Pizzeria, die er als Unternehmer führt. Meist steht er selbst hinterm Counter, bedient die Gäste und nimmt Bestellungen entgegen. Unterstützt wird er von vier Mitarbeitern, die auf 450 Euro-Basis angestellt sind, vor allem für die Auslieferung.

Carsten Steinberg führt die Pizzeria auf Franchise-Basis. Das heißt, er nutzt ein eingeführtes und bewährtes Geschäftsmodell, trägt als Unternehmer aber die wirtschaftliche Verantwortung – und das Risiko. Mitte Mai war Eröffnung unter dem neuen Betreiber. Seitdem nimmt das Geschäft Fahrt auf. Vor allem der Lieferservice werde zunehmend nachgefragt, sagt Carsten Steinberg. Bestellen kann man per Telefon täglich ab 15 Uhr, online auch rund um die Uhr. Ausgeliefert wird ab 17 Uhr. Bestellungen sind über die Homepage der eigenen Marke, neuerdings aber auch über pizza.de und lieferheld.de möglich. Beliefert werden Kunden in einem Umkreis von 15 Kilometern, in Richtung Bautzen bis Göda. Rund 25 verschiedene Pizzen, etwa zehn Burger, Nudelgerichte und Salate stehen auf der Karte. Alles wird frisch zubereitet, sagt Carsten Steinberg.

Das rustikale Mobiliar in dem Lokal ist geblieben. Den Fußboden ließ Carsten Steinberg erneuern. Das anthrazitfarbene Laminat hebt sich gut von den tiefroten Wänden ab. Auch im Küchenbereich gab es vor der Neueröffnung einige Veränderungen, um Abläufe effektiver zu machen.

Gute Zusammenarbeit mit den Nachbarn

Die Weberstraße im Gewerbegebiet Nord sei zwar keine 1 A-Lage, ist Carsten Steinberg klar. Aber er ist vom Standort überzeugt. Immerhin ist es Bischofswerdas längste Geschäftsstraße. „Es gibt viel Bewegung, viel Laufkundschaft und viel Gewerbe im Umkreis“, sagt er. Wenn sich das Angebot erst mal rumgesprochen und Tele Pizza unter dem neuen Betreiber sich in der Stadt etabliert hat, könne er sich vorstellen, vielleicht ab Herbst schon um 12 statt um 17 Uhr zu öffnen. Schon jetzt setzt Carsten Steinberg auf gute Zusammenarbeit mit seinen Nachbarn. Die Fernsehgeräte, auf denen das Angebot zu lesen ist, kaufte er nebenan bei Expert. Beim Thema weiteres Auslieferfahrzeug geht sein Blick zum Autohaus über die Straße.

Carsten Steinberg kennt Bischofswerda. In der Wohnungswirtschaft und Bau GmbH wurde er zum Immobilienkaufmann ausgebildet. Er arbeitete anschließend unter anderem als Berater beim Deutschen Mieterbund, war in einem Call-Center tätig – und stieg schließlich in der Gastronomie ein. Wichtig ist ihm, umweltfreundlich zu wirtschaften. Für die Auslieferung in Bischofswerda kaufte er bereits ein kleines Elektrofahrzeug. Auch Strom und Gas für sein Lokal möchte er künftig von einem Lieferanten beziehen, der über das Grünsiegel verfügt.

Geöffnet täglich von 17 bis 22 Uhr, 03594 7150220

www.telepizza.de

