Bischofswerdas Problemstrecke Seitdem ein Kreisverkehr gebaut wird, ist die Neustädter Straße gesperrt. Trotzdem fahren viele durch – bisher straffrei.

Zwischen Belmsdorfer Straße und Aldi-Zufahrt ist die Neustädter Straße gesperrt, ausgenommen Linienbusse und Lieferfahrzeuge. Doch viele Autofahrer halten sich nicht an das Fahrverbot. © Steffen Unger

Die Sperrscheibe sagt Nein, die grüne Ampel dahinter Ja. Im Zweifel also für die Durchfahrt? Ein Teil der Autofahrer, die auf der Neustädter Straße unterwegs sind, beantwortet diese Frage für sich mit Ja. Dabei sollte es an der wegen Bauarbeiten gesperrten Straße keinen Zweifel geben. Umleitungen sind weiträumig ausgeschildert, die Sperrscheiben unübersehbar. Um auf den gesperrten Abschnitt zu kommen, muss man um die aufgestellten Schilder herumfahren. Eine leichte Übung. Denn eine Spur der gesperrten Straße ist problemlos befahrbar. Für Linienbusse und Lieferfahrzeuge, die Aldi und den Baustoffhandel ansteuern, gilt eine Ausnahmeregelung.

Trotzdem sieht die Praxis anders aus – und sie stellt nicht nur Autofahrer vor Probleme, die brav die Umleitung fahren und sich verwundert die Frage stellen, ob Verkehrszeichen denn nun für alle oder für keinen (mehr) gelten. Auch die Polizei ist im Zwiespalt: Sie stoppte in dieser Woche Autofahrer, die die Sperrung ignorierten. Es wurden aber keine Strafzettel ausgestellt. „Verkehrszeichen sind unstrittig zu beachten“, betont Polizeisprecher Thomas Knaup. Er sagt aber auch: „Die Bauarbeiten haben trotz der bestehenden Straßensperrung noch nicht im vollen Umfang begonnen. Die Folge ist, dass betroffene Verkehrsteilnehmer mit eigenen Augen sehen, dass auf der Fahrbahn derzeit keine Bauarbeiten stattfinden und somit allein der logische Menschenverstand ein Stück weit berechtigt kritisch hinterfragt, warum trotzdem die Straße gesperrt ist.“ Aufgrund des „vorherrschenden Dilemmas“ (O-Ton Thomas Knaup) habe sich die Polizei dafür entschieden, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit und Bürgerfreundlichkeit nicht „mit Kanonen auf Spatzen“ zu schießen. Vielmehr habe sie eine vermittelnde Position eingenommen und in Abstimmung mit der Stadt Bischofswerda die zuständigen, an der Bauausführung beteiligten Unternehmen gebeten, die getroffene verkehrsrechtliche Anordnung der tatsächlichen Situation anzupassen.

Wer ist zuständig?

Ob es Veränderungen gibt, bleibt abzuwarten. Im Landratsamt – Auftraggeber für die Baumaßnahme – verweist man auf die Zuständigkeit der Stadt. Dort wiederum beruft man sich auf den Baubetrieb. Es sei dessen Wunsch, die Straße aus Gründen der Sicherheit nicht für den Gesamtverkehr freizugeben. „Ein gefahrloses Passieren ist der Beschilderung nach nur dem Liefer- und Linienverkehr gestattet“, sagte Rathaus-Sprecher Sascha Hache auf Anfrage.

Momentan konzentrieren sich die Arbeiten auf den Platz unterhalb des Bildungswerkes; doch bald schon wird auch auf dem Fußweg und der Straße gegraben. Dass Sperrscheiben an Baustellenzufahrten ignoriert werden, kommt vielerorts vor. Doch Kraftfahrer riskieren im Schadensfall ihren Versicherungsschutz, sagt Bistra-Bau-Geschäftsführer Hartmut Horn.

Die jetzige Regelung ist ein Kompromiss. Eigentlich sollte die Neustädter Straße komplett gesperrt werden. Dann aber wären Aldi und Hagebaumarkt vom Lieferverkehr abgeschnitten gewesen, denn die großen Fahrzeuge kommen unter der Bahnbrücke nicht durch. Nun wird nach SZ-Informationen vorgeschlagen, den Baustellenbereich ab dem 3. Juli auch für Linienbusse zu sperren. Damit dürften dann nur noch Baufahrzeuge, die Lieferanten für die beiden Märkte und Fahrzeuge zum Güterbahnhof die Baustelle passieren. Eine überschaubare Zahl, die die Ampel wahrscheinlich überflüssig machen würde. Dann gäbe es nur noch die Sperrscheibe.

