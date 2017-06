Bischofswerdas neue Baustelle Die Neustädter Straße ist seit Dienstag gesperrt. Nicht alle Autofahrer halten sich daran. Das kann für sie teuer werden.

Warnbaken an der Neustädter Straße: Nur Linienbusse und Lieferfahrzeuge dürfen hier lang fahren. Zu Aldi und zum Baustoffhandel geht es für Autofahrer jetzt nur noch aus Richtung Polizeikreuzung. © Steffen Unger

Auf der Neustädter Straße in Bischofswerda begannen am Dienstag die Arbeiten zum Bau eines Kreisverkehrs, des ersten in der Stadt. Die wichtige Straße in bzw. aus Richtung Süden wird dafür zwischen der Belmsdorfer Straße und der ehemaligen Pension „Felsenkeller“ für Kraftfahrzeuge voll gesperrt. Nur Linienbusse und Lieferfahrzeuge dürfen mit Ausnahmegenehmigung an der Baustelle vorbeifahren. Auch Fußgänger und Radfahrer dürfen den gesperrten Abschnitt nutzen.

Die Straßensperrung gilt voraussichtlich bis Ende November, teilte das Landratsamt mit. Viele Kraftfahrer ignorierten sie am Dienstag. Die Stadtverwaltung reagierte am Nachmittag und kündigte für den gesperrten Bereich ab sofort Polizeikontrollen an, um weitere Gefährdungen von Fußgängern und Bauarbeitern zu verhindern. Die offiziellen Umleitungen führen über die Ortsumfahrung bzw. über Bergstraße und Süßmilchstraße stadteinwärts sowie Süßmilchstraße und Drebnitzer Weg stadtauswärts.

Mit dem Bau des Kreisverkehrs beginnt der zweite Abschnitt zur Verlängerung des Drebnitzer Weges. Der führt künftig von der Umgehungsstraße über die Süßmilchstraße bis zur Neustädter Straße. Geplant wurde die Trasse bereits in Verbindung mit der Ortsumfahrung – als Zubringer für Bischofswerda Süd. Neben Bewohnern der Südstadt sollen vor allem auch dort ansässige Unternehmen, wie die Firmen Spill und Temedia, von einer schnellen Anbildung an die Ortsumfahrung profitieren. (SZ)

zur Startseite