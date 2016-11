Bischofswerdas Männer für den Winter Sollte es doch mal schneien und frieren, ist das Team vom Bauhof bereit für den Winterdienst. Aber das Personal ist knapp und die Technik nicht mehr ganz neu.

René Schmidt ist einer von Bischofswerdas Männern für den Winter. Er arbeitet beim Bauhof der Stadt Bischofswerda und rüstet hier Technik zum Schneeschieben um. Auch viele private Unternehmen bereiten sich derzeit auf den Winterdienst vor. © Steffen Unger

Dass es noch nicht schneit, nimmt Bauhofleiter Sven Ganze eine Last. Elf Touren mit Autos und ein Handkommando mit Schaufeln hat er für den Winterdienst eingeteilt. Es entspricht dem, was aus Erfahrung sein muss. Das Personal reicht dafür noch gerade so. Krankwerden darf niemand. Wenn doch, muss improvisiert werden. Sven Ganze sagt, dann steigen zuerst die Kollegen vom Handkommando auf Fahrzeuge um. Die Truppe mit Schaufeln und Besen räumt und streut, wo Schneepflug und Salztransporter nicht rankommen, zum Beispiel Gehwege. Das müsste dann warten.

OB Holm Große bestätigt, dass die Personalstärke im Bauhof eine Untergrenze erreicht hat. 22 Mitarbeiter gibt es hier, davon sind vier Hausmeister in städtischen Gebäuden wie Rathaus, Schulen und Kitas. Die Stellen entsprechen damit jetzt in etwa dem, was der Freistaat den Kommunen empfiehlt – 1,5 Mitarbeiter im Bauhof pro Einwohner. „Es gab bei uns zuletzt eine schleichende Verringerung. Wir sind jetzt an der Schmerzgrenze“, sagt Holm Große.

Bei der Bauhoftechnik gibt es einen Investitionsstau. Große nennt keine Zahl, aber mehrere Millionen Euro müssen wohl sein, um den Fuhrpark zu modernisieren. 2017 soll für rund 250 000 Euro ein neuer Unimog gekauft werden. Für den Winterdienst hat der Bauhof acht Multicars, zwei Unimog, einen Mercedes und einen Traktor im Einsatz. Technik, die viele Jahre alt ist und gehegt wird, damit sie fährt. (SZ/ass)

zur Startseite