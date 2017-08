Bischofswerdas Lenin soll Leipziger werden Das Zeitgeschichtliche Forum möchte die Statue aus der ehemaligen Kaserne kaufen. Für den Schöpfer der Plastik Manfred Wagner ein Glücksfall.

Mehr als 20 Jahre stand diese Lenin-Skulptur – hier ein Ausschnitt – vor dem Kulturhaus der sowjetischen Garnison in Bischofswerda. Nun will sie das Zeitgeschichtliche Forum in Leipzig in seine Dauerausstellung aufnehmen. © Archivfoto: Thorsten Eckert

28 Jahre nach der gesellschaftlichen Wende in der DDR könnte Wladimir Iljitsch Uljanow seine Auferstehung erleben: vom Bischofswerdaer Bauhof, wo der Lenin aus der ehemaligen Kaserne seit Jahren unter einer Plastikplane aufbewahrt wird, zum Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig. Dort hat man Interesse an der vom Schmöllner Steinbildhauermeister Manfred Wagner geschaffenen Sandsteinfigur. Das Forum möchte die Skulptur in seine Sammlung aufnehmen und sie damit der Öffentlichkeit zugänglich machen. Über die Vergabe entscheidet der Verwaltungsausschuss des Stadtrates am 12. September, sagte Rathaus-Sprecher Sascha Hache am Dienstag auf Anfrage.

Leihgabe oder Schenkung?

Nach diesen Informationen fragte das Zeitgeschichtliche Forum zunächst wegen einer Dauerleihgabe bei der Stadt an. Mittlerweile plädiere man in Leipzig für eine Schenkung. Die Transportkosten würde das Forum übernehmen, sodass der Stadt Bischofswerda keine Kosten entstehen.

Bereits Mitte August gab es eine Vorberatung im Stadtratsausschuss für Familie, Soziales und Kultur, allerdings ohne konkretes Ergebnis, ob ein Vertrag über eine Schenkung oder Dauerleihgabe vorbereitet und abgeschlossen werden soll bzw. ob beides abgelehnt wird. Es wurde lediglich vorgeschlagen, als Gegenleistung den Herkunftsort Bischofswerda am neuen Standort mit anzugeben bzw. die Stadt als Spender bei allen Veröffentlichungen aufzuführen. Radio Lausitz zitierte am Dienstag Oberbürgermeister Holm Große mit der Ankündigung, Bischofswerda werde das Denkmal zum symbolischen Preis von einem Euro verschenken.

Manfred Wagner schuf den Lenin, wie man ihn selten als Skulptur sieht – auf einem Sockel sitzend, mit einem Buch in der Hand und nachdenklich in die Ferne blickend. 1970 wurde das etwa zwei Tonnen schwere Denkmal vor dem Kulturhaus der Kaserne der sowjetischen Garnison an der Bautzener Straße aufgestellt. Es war ein Geschenk des damaligen Rates des Kreises Bischofswerda anlässlich des 100. Geburtstages des Revolutionsführers.

Bis zum Beginn der 1990er-Jahre stand es im Kasernengelände. Dann zog die Sowjetarmee ab. Die Kaserne wurde abgerissen und Lenin kam ins Bauhof-Depot, wo er sich noch jetzt befindet. Bereits vor drei Jahren wurde in Bischofswerda kontrovers darüber diskutiert, ob die Stadt die Statue abgeben oder als Zeugnis der Stadtgeschichte behalten soll. Damals bekundete das DDR-Museum in der Spreewaldstadt Burg Interesse.

Erst Schmölln, dann Leipzig

Manfred Wagner sagte am Dienstag der SZ, er sei „positiv überrascht“ von der aktuellen Entwicklung. „Es würde mich freuen, wenn man das Denkmal der Öffentlichkeit wieder zugänglich machen würde.“ Einzige Bedingung des Schöpfers der Plastik: Vor Lenins letzter (?) Reise in die Messestadt sollte er noch einmal zum Lifting in die Schmöllner Steinbildhauerwerkstatt. Fast 20 Jahre im Bauhof, wenn dort auch durch eine Plane geschützt, haben Spuren hinterlassen. Der Sandstein ist verschmutzt; er muss gereinigt werden. Außerdem ist der Mützenschirm beschädigt. „Wir können das reparieren“, sagt Manfred Wagner. Er selbst arbeitet nicht mehr in der Werkstatt. Dafür aber sein Sohn Rico, der, wie Manfred Wagner, sehr stark in der Restaurierung engagiert ist.

Ob und wann Lenin auf Reisen geht, ist noch nicht endgültig entschieden. Ein geschichtsträchtiger Tag dafür wäre der 7. November. Dann jährt sich die Oktoberrevolution zum 100. Mal. (SZ)

