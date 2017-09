Bischofswerdas jüngster Baum 43 Zünfte gab es einst in der Stadt. Daran wird auf dem Markt am Wochenende erinnert.

Ein Hingucker auf dem Markt: der Baum der Zünfte. © Steffen Unger

Wer sagt denn, dass man einen Maibaum nur im Wonnemonat aufstellen kann? Der aus Weickersdorf macht auch im September was her. Seit Donnerstagnachmittag steht er vor dem Schiebocker Rathaus auf dem Altmarkt. Festlich geschmückt als Baum der Zünfte.

43 Handwerkerzünfte gab es einst in der Stadt, sagt Gudrun Meier, die Vorsitzende des Museums- und Geschichtsvereins. An 16 Zünfte wird nun an diesem Baum erinnert. Bei der Auswahl habe man sich vor allem an jenen Gewerken orientiert, die es heute noch als Innungen in Sachsen gibt, so Gudrun Meier. Dazu gehören zum Beispiel Bäcker, Fleischer, Maurer und Tischler, aber auch seltene Gewerke, wie zum Beispiel der Kirschner, der Kupferschmied und der noch heute mit dem Unternehmen Steffen Grafe in Bischofswerda bestehende Buchbinder. Mit dessen Hilfe sowie mit Unterstützung des Unternehmens Scheumann-Werbung wurden die Zunftzeichen hergestellt – wetterfest! Es sind die Zeichen ehemaliger Bischofswerdaer Zünfte.

Die Idee zu diesem Baum, den die Weickersdorfer der Stadt Bischofswerda zur 790-Jahrfeier an diesem Wochenende zur Verfügung stellen, hatte der Museums- und Geschichtsverein. Er knüpft damit an seine diesjährige Ausstellung in der Carl-Lohse-Galerie an, in der es um die Bischofswerdaer Zünfte ging.

Vom Baum der Zünfte gibt es auch ein kleineres Exemplar. Es findet auf einem der Umzugswagen an diesem Sonnabend seinen Platz. Mit dem Bild „Zünfte in Bischofswerda“ beteiligt sich der Verein am Festumzug, den über 600 Schiebocker gestalten. Stadtgeschichte wird auch am Stand des Vereins auf dem Markt erlebbar. „Wir wollen dort um neue Mitglieder werben“, sagt Gudrun Meier. Es gibt aber auch Publikationen zu kaufen, darunter ein druckfrisches Heft über den Geißmannsdorfer Kunstmaler Ernst Rietzschel. (SZ)

