Bischofswerdaer siegen souverän Nach dem 4:0 über Markranstädt bleibt der BFV am Spitzenduo dran. Präsident Jürgen Neumann bestätigt Antrag für vierte Liga.

© Uwe Soeder

Fußball. Das Spitzentrio der Fußball-Oberliga gab sich am 22. Spieltag keine Blöße. Spitzenreiter Chemie Leipzig und Verfolger Germania Halberstadt gewannen auswärts, der Bischofswerdaer FV (3.) zu Hause mit 4:0 (2:0) gegen den Staffel-Vorletzten SSV Markranstädt. Die Gäste mussten nach einer Gelb-Roten Karte (45.) die zweite Halbzeit in Unterzahl spielen. Vor 189 Zuschauern in der Kampfbahn erzielten Philipp Schikora (4.), Kapitän Benno Töppel (43., 46.) und Einwechsler Daniel Maresch (85.) die Tore der Schiebocker, die weiter drei Zähler hinter Halberstadt rangieren.

Präsident Jürgen Neumann bestätigte, dass die Unterlagen „mit dem Zusatz einer Stellungnahme der Stadt“ für die Regionalliga-Serie 2017/18 beim Verband eingereicht wurden. „Im Vordergrund steht die Weiterentwicklung unserer jungen Mannschaft, das Trainerteam erhält dafür absolute Rückendeckung. Aufgrund der Bewegungen in der Regionalliga, wie beispielsweise Rückzüge von Teams, müssen wir aber alle Eventualitäten in Betracht ziehen. Im Falle eines sportlichen Aufstiegs haben wir als Verein die Grundlagen gelegt.“ (js)

Der BFV spielte mit: Höhne – Schikora, Lenk, Meinel, Bachmann, Töppel (62. Huth), Merkel, Böttger, Klotke

(71. Gries), Zille und Hagemann (84. Maresch).

