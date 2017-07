Bischofswerdaerin kontrolliert französische Hotelkooperation Tina Weßollek, Chefin des L’Auberge Gutshof, wurde in den Aufsichtsrat der Logis-Hotels gewählt. Als erste Deutsche.

Tina Weßollek ist Inhaberin und Küchenchefin im L’Auberge Gutshof Belmsdorf. © Archivfoto: Steffen Unger

Ein Qualitätssiegel der besonderen Art für Bischofswerdas „Franzosen“: Tina Weßollek, Inhaberin und Küchenchefin im Logis-Hotel und Restaurant L’Auberge Gutshof Belmsdorf, wurde jetzt in Paris für drei Jahre in den Aufsichtsrat der europaweit tätigen Hotelkooperation gewählt. In dem 20-köpfigen Kontrollgremium ist die 38-Jährige die erste deutsche Vertreterin überhaupt. Für die Bischofswerdaerin, die ihre Küchen- und Restaurantausbildung im französischen Strasbourg absolvierte und nach dem erfolgreichen Abschluss im Jahr 2000 in das von ihren Eltern gegründete Restaurant im Süden Bischofswerdas einstieg, ist die Wahl Anerkennung und Anspruch gleichermaßen. „Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich sehr über die Wahl. Ich hoffe, dass ich mich damit künftig noch intensiver für die Logis-Hotels in Deutschland einsetzen kann“, sagte Tina Weßollek.

Sie profilierte den Gutshof im Bischofswerdaer Ortsteil Belmsdorf nicht nur zu einem der ersten Adressen französischer Küche in Ostsachsen. Sie ist zugleich Präsidentin der 17 Logis-Hotels in Deutschland. Gemeinsam mit Michel Son, Präsident der belgischen Logis-Hotels und ebenfalls neu im Aufsichtsrat, werde sie sich auch für die Logis-Hotels der anderen europäischen Länder stark machen, kündigte Tina Weßollek an. Die aus Frankreich stammenden Logis-Hotels sind mit rund 2 300 Häusern in Frankreich, Italien, Spanien, Andorra, Deutschland, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden die größte Kooperation unabhängiger Hoteliers und Restaurantbesitzer in Europa. Zu den gemeinsamen Werten gehören Gastfreundschaft, hohe Qualitätsstandards sowie eine Küche, die Traditionelles und Modernes miteinander verbindet und dabei auch Produkte der jeweiligen Region verarbeitet. (SZ)

zur Startseite