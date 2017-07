Bischofswerdaer verteidigt Führung Maximilian Kappler vom Freudenberg Racing Team glänzt auch im belgischen Zolder.

Auch Max Enderlein konnte sich am Wochenende gut platzieren. © Jörg Wiessmann

Motorradsport. Maximilian Kappler vom Freudenberg Racing Team hat am zweiten Rennwochenende der Internationalen Deutschen Meisterschaft in der Klasse Supersport 300 seine Führung in der Gesamtwertung ausgebaut. Auf der Strecke im belgischen Zolder gewann Kappler das erste Rennen und belegte im zweiten Lauf Platz zwei hinter seinem Teamkollegen Jan-Ole Jähnig. Der war im ersten Lauf eine Runde vor dem Ziel gestürzt und büßte dadurch wichtige Punkte ein. Zuvor hatte er mit der schnellsten Runde aller Fahrer geglänzt. Kappler führt vor dem nächsten Rennwochenende Ende Juli in Schleiz mit 90 Punkten vor Jähnig (66). In der Klasse Supersport 600 hatte Freudenberg-Pilot Max Enderlein mit Platz zwei im Sonnabend-Rennen vorübergehend die Führung in der Gesamtwertung übernommen – und das nur einen Tag nach seiner erfolgreichen Englischprüfung im Studium. Im zweiten Lauf holte er nur sechs Zähler und nun insgesamt Dritter (62). (ck)

