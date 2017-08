Bischofswerdaer tauschen die Führungsposition Jan-Ole Jähnig hat in Assen seinen Teamkollegen Maximilian Kappler überholt. Der hat schon wieder Pech gehabt.

Jan-Ole Jähnig (links/Nr. 41) hat in Assen die Führung in der Supersport 300-Klasse bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft übernommen. Sein Bischofswerdaer Teamkollege Maximilian Kappler (Nr. 97) stürzte im zweiten Rennen. © Felix Wießmann

Motorsport. Die zwei Rennen in der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) auf der Strecke im niederländischen Assen verliefen nicht ganz so, wie es sich der Bischofswerdaer Teamchef Carsten Freudenberg vorgestellt hatte. Immerhin ist einer seiner Fahrer weiter auf Platz eins in der Gesamtwertung der Klasse Supersport 300 – aber es ist nicht mehr der bisher führende Maximilian Kappler.

Schon im ersten Rennen verlor er als Zweiter fünf Punkte gegenüber seinem Teamkollegen Jan-Ole Jähnig in der IDM-Wertung – und im zweiten Lauf konnte Kappler nach einem unverschuldeten Crash mit dem Niederländer Dennis Koopmann nicht mehr weiterfahren, während Jähnig am Ende als Zweiter weitere 20 Punkte verbuchte. Damit führt er nun mit 139 Zählern vor Kappler (120) und Troy Bude (111,5).

Maximilian Kappler, der schon in Schleiz gestürzt war, meinte nach dem Assen-Wochenende: „Natürlich bin ich extrem enttäuscht, dass ich so das Rennen beenden musste. Meine Mechaniker haben eine tolle Arbeit geleistet. Das Bike funktionierte bereits im Warm-up einwandfrei. Ich hatte noch ein paar Sachen probiert, von denen ich mir sicher war, dass es mir im Rennen helfen wird. Und genauso war es. Ich hatte wieder einen richtig guten Start und auch die erste Runde konnte ich problemlos mit den ersten vier Fahrern mithalten. Leider machte Dennis Koopmann einen Fehler, stürzte und riss mich dabei mit. Danach konnte ich mein Motorrad nicht wieder zum Laufen zu bringen.“

Mit Wildcard auf dem Lausitzring

Doch der Freudenberg-Pilot blickt nun schon voraus auf den nächsten Saisonhöhepunkt. Der steigt am kommenden Wochenende auf dem Lausitzring. „Jetzt gilt meine volle Konzentration dem Wildcard-Einsatz im Supersport 300-Weltmeisterschaftslauf“, sagt Kappler, der den Sturz in Assen unbeschadet überstanden hat. „Auf dem Lausitzring werde ich erneut angreifen und fahre zuversichtlich nach Brandenburg.“ Dort trifft der 19-jährige Kappler im WM-Rennen erneut auf einen Teamkollegen. Denn auch der 17 Jahre junge Freudenberg-Pilot Tim Georgi kann auf dem Lausitzring mit einer Wildcard seine Klasse nachweisen.

Die hat er unter anderem für seine Leistungen im ADAC Northern Europe Cup (NEC) erhalten, wo Georgi vor den nächsten zwei Rennen Anfang September in Silverstone die Gesamtwertung mit 125 Punkten vor Jan-Ole Jähnig (112) anführt. Nicht zu vergessen ist auch Georgis Wildcard-Auftritt in der Moto 3-Klasse beim WM-Rennen in Brünn, als er zwischenzeitlich in den Top Ten unterwegs war und am Ende Platz 18 belegte. Auch Tim Georgi ist total heiß auf das kommende Wochenende. „Am Lausitzring in der hartumkämpften Supersport 300-Weltmeisterschaft an den Start gehen zu dürfen, das ist der Wahnsinn“, sagt Georgi. „Das ist natürlich für mich und meine Crew eine neue Herausforderung.“

Der Teamchef ist sehr stolz

Auch Teamchef Carsten Freudenberg ist stolz, das seine Piloten schon wieder Wildcards für ein WM-Rennen erhalten haben. Eigentlich sogar drei, doch Max Enderlein erlitt kürzlich einen Kreuzbandriss und kann in der Supersport 600-Klasse nicht starten. „Drei Wildcards für ein Team – ich kann mich nicht erinnern, dass es das schon einmal gegeben hat“, sagte Freudenberg, der früher wie sein Vater Michael selbst ein überaus starker Motorradpilot gewesen ist. Dabei betont Carsten Freudenberg aber auch immer wieder, wie wichtig die gute Zusammenarbeit mit Yamaha für die Bischofswerdaer Erfolge ist.

