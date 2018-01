Bischofswerdaer präsentieren ihr Team Die Weltmeisterschafts-Saison 2018 beginnt schon auf der Sachsenkrad-Messe in Dresden. Die Vorfreude ist sehr groß.

zurück Bild 1 von 3 weiter Max Kappler (links) ist einer der drei Piloten, die von April bis Ende September in der Supersport 300-Weltmeisterschaft für das „Freudenberg KTM World SSP Team“ fahren werden. Unser Foto zeigt den 20-Jährigen bei der Teampräsentation auf der Sachsenkrad-Messe mit Moderator Bernd Fulk, der ansonsten als Streckensprecher am Sachsenring tätig ist. © Christian Kluge Max Kappler (links) ist einer der drei Piloten, die von April bis Ende September in der Supersport 300-Weltmeisterschaft für das „Freudenberg KTM World SSP Team“ fahren werden. Unser Foto zeigt den 20-Jährigen bei der Teampräsentation auf der Sachsenkrad-Messe mit Moderator Bernd Fulk, der ansonsten als Streckensprecher am Sachsenring tätig ist.

Solche Renner wie auf dem linken Foto werden ab Montag bei KTM in Österreich für das WM-Team von Carsten (rechtes Foto links) und seinem Vater Michael Freudenberg (rechtes Foto rechts) neu gebaut. Im Februar soll dann die Technik fertiggestellt sein.



Motorradsport. Am vergangenen Wochenende wurde die Zweiradsaison durch die Sachsenkrad-Messe in Dresden eröffnet. Diese Veranstaltung, die wieder zahlreiche Besucher anzog, war auch die perfekte Gelegenheit, um das Bischofswerdaer Freudenberg-Team für die Saison 2018 der Öffentlichkeit vorzustellen. Am Sonnabend gab es zunächst einen Empfang für Presse und Partner des Teams. Danach wurden die drei Piloten Jan-Ole Jähnig, Max Kappler und Luca Grünwald sowie die Teamchefs Carsten und Michael Freudenberg mit ihrer gesamten Crew von Sachsenring-Streckensprecher Bernd Fulk auf der großen Hauptbühne der Messe präsentiert.

Mit dabei war auch als Muster einer der KTM-Renner, den das Trio in der World Supersport 300 in diesem Jahr bewegen wird. Ab Montag werden dann bei KTM im österreichischen Mattighofen die neuen Rennmotorräder KTM RC 390 R für die am 13. April beginnende WM-Saison angefertigt. Im Februar reist das Freudenberg-Team dann direkt zum Hersteller, um die Maschinen aufzubauen. Luca Grünwald, einer der drei Freudenberg-Piloten, ist dann schon längst vor Ort. Grund: Der 23-Jährige, der im bayrischen Mühldorf am Inn geboren wurde, arbeitet mittlerweile als Testfahrer für KTM.

Grünwald, der Ende 2017 zum Freudenberg-Team zurückkehrte, ist schon voller Vorfreude auf die anstehende Saison, die im spanischen Aragon beginnt. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und habe sehr viele positive Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit dem Team Freudenberg und KTM. Meine beiden Teamkollegen sind beide gut drauf, schnell und motiviert. Eine gute Basis für uns, dass wir uns gemeinsam Stück für Stück steigern können. Ich freue mich darauf!“

2016 Deutscher Vizemeister





Grünwald hat bereits mit wesentlich größeren Motorrädern Erfahrungen gesammelt. So wurde er 2016 Deutscher Vizemeister in der Superstock 1000-Klasse der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM). In diesem Jahr wird es allerdings keine IDM-Rennen mehr geben. Bei einer Sitzung der Arbeitsgruppe Motorsport im Industrie-Verband Motorrad Deutschland konnte im September 2017 kein tragfähiges Konzept für die Zukunft der Deutschen Meisterschaft 2018 herausgearbeitet werden.

Das Bischofswerdaer Rennteam, das mit Jan-Ole Jähnig 2017 unter anderem den IDM-Meister in der Supersport 300-Klasse stellte, reagierte und steigt nun also erstmals in eine komplette WM-Saison ein. Carsten Freudenberg, der gemeinsam mit seinem Vater Michael als Teamchef fungiert, sagte am Sonnabend: „Wir freuen uns sehr, dass wir hier in Dresden unser Team offiziell vorstellen können. Die räumliche Nähe zu unserem Teamsitz in Bischofswerda, zum Sachsenring und zum Lausitzring machen die Sachsenkrad zum perfekten Event für unsere Vorstellung.“

Zum Stand der Vorbereitung auf die neue Saison sagte Freudenberg Junior: „Im Hinblick auf die neue Herausforderung sind wir absolut im Plan. Technisch bereiten wir gerade alles vor. In den nächsten Wochen werden unsere Piloten dann zu uns nach Bischofswerda kommen, wo wir ein Fitness-Camp durchführen, um sie für die Saison vorzubereiten. Anschließend geht es im März nach Spanien zu den ersten Testfahrten. Die Vorfreude ist bei allen riesig! So einen Schritt in die Weltmeisterschaft macht man ja nicht jeden Tag!“

Und Jan-Ole Jähnig, der Anfang März seinen 17. Geburtstag feiert, erklärte: „Ich kann kaum abwarten, dass es losgeht. Über die Feiertage war ich mit meiner Familie in Spanien zum Training. Unser Team hat schon 2017 bewiesen, dass wir perfekt zusammenarbeiten können. Auch mit Max Kappler hat es super funktioniert und mit Luca Grünwald bekommen wir noch eine Verstärkung. Er hat ja schon WM-Luft schnuppern dürfen.“ Auch der 20-jährige Oberlungwitzer Max Kappler brennt auf seinen ersten Start 2018: „Ich wollte immer WM fahren und da sind wir nun! Ich bin voll motiviert und trainiere zu Hause rund um den Sachsenring sehr viel.“

