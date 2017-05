Bischofswerdaer Piloten auf Erfolgskurs Das Freudenberg-Team hat in den ersten Rennen brilliert. Jetzt geht es erneut zu zwei Läufen ins englische Donington.

So könnten die Rennen im ADAC Northern Europe Cup in der Moto 3-Klasse immer verlaufen, wenn es nach Teamchef Carsten Freudenberg vom Bischofswerdaer Racing Team geht. Am letzten Wochenende in Oschersleben führen seine drei Piloten das Feld an – und belegten auch am Ende die ersten drei Plätze. Hier ist Doppelsieger Tim Georgi vorn. © PR

Motorradsport. Besser geht es kaum noch. Carsten Freudenberg, der Chef des Freudenberg Racing Teams aus Bischofswerda, strahlte letzten Sonntag bis über beide Ohren. Gerade hatten seine drei Piloten bei der Speedweek in Oschersleben in beiden Rennen des ADAC Northern Europe Cup (NEC) alle drei ersten Plätze belegt. Tim Georgi gewann in der Moto 3-Klasse zweimal vor Walid Khan Soppe und Jan-Ole Jähnig. Einen vierten und fünften Platz für das Kiefer Racing Team, dessen Manager Stefan Kiefer in Wilthen wohnt, erzielte Kevin Orgis.

Carsten Freudenberg sagte nach dieser neuerlichen Glanznummer: „Ein fantastisches Ergebnis für unser Team. Ich kann mich nicht entsinnen, ob wir jemals mit drei Fahrern in einer Klasse so überzeugen konnten. Ein Traum und eine perfekte Teamleistung von allen Beteiligten. Im zweiten Rennen fuhr Tim dann in einer eigenen Welt. Der Start war perfekt und ab dem Zeitpunkt hat er mal wieder bewiesen, dass er zu den schnellsten Nachwuchspiloten in Deutschland zählt. Wie ein Uhrwerk konnte er Rundenzeiten fahren, die man sonst eigentlich nur im Qualifying in Oschersleben fährt. Kompliment!“

Georgi führt in der Gesamtwertung

Schon am kommenden Wochenende wartet im englischen Donington die nächste Herausforderung auf die drei Freudenberg-Piloten. Dann stehen wieder zwei NEC-Rennen auf der vier Kilometer langen Piste auf dem Programm. Und Tim Georgi, der in der Gesamtwertung seiner Klasse mit 50 Punkten vor seinem Teamkollegen Jan-Ole Jähnig führt, hat ganz sicher keine Ambitionen, Platz eins abzugeben.

„Zwei Siege und die Meisterschaftsführung – was will mein Rennfahrerherz mehr“, sagte der schnelle Nachwuchsfahrer, der aus Berlin kommt und erst vor zehn Tagen seinen 17. Geburtstag gefeiert hat, in Oschersleben. Georgi fuhr auch 2016 schon für das Freudenberg Racing Team. Was für ein Talent da auf dem KTM-Renner unterwegs ist, das dürfte sich inzwischen nicht nur in Bischofswerda herumgesprochen haben.

Wer sich von den Qualitäten von Tim Georgi selbst überzeugen will, der kann das am ersten Juliwochenende mit einer kurzen Anreise tun. Dann steht ein NEC-Lauf auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal auf dem Programm. Weiter geht es im August im tschechischen Brno. Dann folgen Anfang September wieder zwei Läufe im englischen Silverstone, bevor vom 29. September bis 1. Oktober das Saisonfinale in Assen (Niederlande) steigt. Auch hier wird das NEC-Fahrerfeld zweimal auf die 4,55 Kilometer lange Strecke geschickt.

Noch mehr Erfolge

Die Erfolge in dieser ADAC-Rennserie sind allerdings nicht die einzigen Klasseleistungen, die Freudenberg-Piloten bisher abgeliefert haben. Denn die Bischofswerdaer sind auch noch in zwei anderen Klassen in der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) unterwegs. Hier sorgten bisher Max Enderlein (Supersport 600) sowie Max Kappler und Jan-Ole Jähnig (beide Supersport 300) für Furore. Zuletzt feierte das Trio Mitte Mai beim IDM-Auftakt auf dem Nürburgring mehrere Podestplätze.

Teamchef Carsten Freudenberg: „Für uns war auch das ein super Rennwochenende und ein Einstieg nach Maß. Neue Fahrer, eine neue Klasse und neue Bikes – dafür sind zwei Siege und sechs Podestplätze ein Wahnsinnserfolg. Ich bin stolz, dass wir mit diesen Erfolgen Yamaha etwas zurückgeben können. Sie schenken uns das Vertrauen, als offizielles Yamaha Team in der IDM anzutreten. Kurzfristig haben wir auch noch die neue Yamaha R 6 für Max Enderlein erhalten. Nun reisen wir mit ihm und zwei Pokalen und als Meisterschaftszweiter zum Rennen nach Zolder.“

Das findet direkt nach dem Sachsenring-Wochenende statt, also vom 7. bis 9. Juli. Weitere IDM-Rennen, an denen die Freudenberg-Piloten teilnehmen, sind Ende Juli in Schleiz, Mitte August in Assen, Anfang September in Oschersleben und Ende September in Hockenheim. Kurz darauf endet die harte Motorrad-Saison.

