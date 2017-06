Bischofswerdaer mit zwei Siegen Das Team trat bei Boxwettkämpfen in Dresden an.

© Robert Michael

Boxen. Im Rahmen der Landesjugendspiele in Dresden wurden auch Wettkämpfe im Boxsport mit Bischofswerdaer Beteiligung ausgetragen. Dabei starteten für den BSV Anica Rodig, Roy Weser, Niklas Kindermann, Emilio Herzog und Jerome Wolf. Rodig traf in einem Rahmenkampf auf die erfahrenere und schlagstarke Melina Schwarz (Post Germania Bautzen) und verlor durch Aufgabe in Runde eins. Roy Weser maß seine Kräfte mit Marlon Seidel (SV Klingenthal) im ersten Finale mit Schiebocker Beteiligung, besiegte ihn klar nach Punkten und gewann die Landesjugendspiele. Als Nächster trat Niklas Kindermann gegen Jason Hennig (Roßweiner SV) an, siegte klar nach Punkten und wurde Erster bei den Landesjugendspielen.

Danach griff Emilio Herzog in das Geschehen ein. Er verlor sein Finale gegen den Breitenbrunner Lucas Hänel knapp nach Punkten. Jerome Wolf stand im Finale gegen Hardy Manzke vom Chemnitzer BC. Er traf immer wieder und lag vorn. Im dritten Durchgang landete er einen Körpertreffer knapp unter der Gürtellinie, der seinen Gegner zu Boden schickte. Der Ringrichter erkannte auf Foul, zählte Manzke aus und disqualifizierte den Bischofswerdaer wegen Tiefschlages. Damit war Gold weg. (tp)

