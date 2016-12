Bischofswerdaer knackt Schallmauer

Leichtathletik. Bei den Regionalmeisterschaften im Mehrkampf in Senftenberg hat Louis Gneuß vom TV 1848 Bischofswerda, der seit September an der Sportschule in Dresden lernt und trainiert, den Titel in der U 16 gewonnen. Im Weitsprung knackte er dabei mit 5,13 Metern zum ersten Mal die Fünf-Meter-Marke. Bei den Hallen-Kreismeisterschaften im Mehrkampf in Bautzen ging es darum, in Disziplinen wie Schlängellauf, Medizinballschocken, Dreierhop und Sprint so viele Punkte wie möglich zu erreichen. Anna Böhme und Rosalie Ronge belegten in ihren Altersklassen den zweiten Platz. Den Lohn für die Mühen über das gesamte Jahr erhielten derweil die beiden Läufer Cajus Wolf und sein Bruder Vitus. Cajus, der schon beim Oppacher Cup Platz zwei belegte, erreichte im Lichtenauer Cup den dritten Platz und siegte in der Bezirksrangliste. Sein Bruder Vitus, mit fünf Jahren der jüngste Schiebocker Wettkämpfer, wurde Zweiter in der Bezirksrangliste. (dk)

