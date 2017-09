Bischofswerdaer in Oschersleben vorn Bei den zwei Rennen der Internationalen Deutschen Meisterschaft triumphiert das Freudenberg Racing Team.

Hier führt Freudenberg-Pilot Maximilian Kappler (Nr. 97) in der Klasse Supersport 300 das Fahrerfeld an. © PR/Felix Wießmann

Motorradsport. Der Motorpark Oschersleben ist bei Profis und auch bei Hobbyrennfahrern sehr beliebt. Die gut einsehbare Strecke ist für jeden Motorsportfan eine Freude, da die vielen Naturtribünen und die sehr gute Zugänglichkeit einen Einblick in das Rennsportgeschehen aus nächster Nähe ermöglichen. Am vergangenen Wochenende kamen die Fans der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) nach zwei Jahren Pause wieder in diesen Genuss.

Jan-Ole Jähnig zählt ebenfalls zu den Fahrern, die den Kurs mögen. Er und seine beiden Teamkollegen Maximilian Kappler und Max Enderlein waren mit dem Team Yamaha Freudenberg in die Magdeburger Börde gereist, um am vorletzten Saisonwochenende wertvolle Meisterschaftspunkte zu holen – und das gelang eindrucksvoll. Im ersten von zwei Rennen der Supersport 300-Klasse konnte Jan-Ole Jähnig seine Pole-Position perfekt umsetzen. Auf trockener Piste war er nicht zu schlagen und hatte im Ziel acht Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz. Zweiter wurde sein Teamkollege Kappler.

Vor dem zweiten Rennen begann es zu regnen. Bei feuchten Bedingungen war es Kappler, der von den beiden Piloten das glücklichere Händchen für die nasse und zum Ende auftrocknende Fahrbahn hatte. Er gewann vor Jähnig und die Titelentscheidung wurde somit auf das Finale am Hockenheimring Ende September vertagt. In der Gesamtwertung führt Jan-Ole Jähnig mit 184 Punkten vor Kappler (165). In der Klasse Supersport 600 belegte ihr Teamkollege Max Enderlein nach langer Verletzungspause die Plätze fünf und sieben. Teamchef Carsten Freudenberg: „Ein mehr als zufriedenstellendes Wochenende für unser Team. Jetzt fahren wir diese Woche nach Silverstone zum Northern Europe Cup in der Moto 3-Klasse.“ (pr)

