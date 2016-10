Bischofswerdaer Frauen scheitern im Pokal an Silesia Görlitz Im Achtelfinale des Landespokals setzen sich die Gastgeberinnen aus der Neißestadt nur sehr knapp mit 2:1 (1:0) durch.

In den entscheidenden Momenten waren die Görlitzerinnen eher am Ball als der BFV. Hier setzt sich Veronika Kovarova (links/Silesia) gegen Sophie Zenker durch. © Bodo Hering

Frauenfußball Die Landesliga-Frauen vom Bischofswerdaer FV 08 mussten bei dem im Sportzentrum Hagenwerder ausgetragenen Achtelfinale des Sachsenpokals gegen den FC Silesia Görlitz eine knappe 1:2-Niederlage einstecken. Der Bischofswerdaer FV 08 machte das Spiel, doch Silesia schoss die Tore. Die Görlitzerinnen präsentierten sich technisch und spielerisch cleverer als die Schiebocker Frauen. Silesia reichten am Ende zwei Möglichkeiten, während der BFV es nicht schaffte, zahlreiche richtig gut herausgearbeitete Möglichkeiten zum Torerfolg zu nutzen. Es fehlte die letzte Konsequenz vor dem Tor. Die Enttäuschung der Bischofswerdaerinnen war am Ende groß, denn wieder einmal haben sich die Frauen für ihre gute Arbeit nicht belohnt.

Nun heißt es aber, die Pokalniederlage abzuhaken und sich auf die Meisterschaft zu konzentrieren. Da steht am 16. Oktober das nächste Sachsenligaspiel an. Gegner auf dem heimischen BFV-Kunstrasenplatz ist dann erneut der FC Silesia Görlitz. Auf diese Partie darf man also gespannt sein!

Die Bischofswerdaer Frauen gingen auf jeden Fall hochmotiviert in das Pokalspiel. Sie bauten Druck auf und es war deutlich zu sehen, dass sie gewinnen wollten. In der achten Minute gab es die erste dicke Möglichkeit für den BFV. Melanie Claus spielte den Ball an der Strafraumgrenze kurz zu Sarah Kasper, die auch schießen konnte, doch Silesia-Torhüterin Sandra Anna Superson lenkte den Ball über die Latte.

Bereits nach der ersten Viertelstunde zeigte sich ein spielerisches Übergewicht der Bischofswerdaerinnen, das bis zum Spielende anhielt. In der 22. Minute setzte sich Nadine Rinke gut durch, ihr Ball war aber für die Silesia-Torhüterin kein Problem. In der 33. Minute eine schöne Aktion von Sarah Kasper, die den Ball zu Nadine Rinke schob, deren Schuss dann aber noch zum Eckball abgewehrt wurde. Obwohl der BFV das Spiel bestimmte, ging Silesia in der 41. Minute mit 1:0 in Führung. Entweder war es ein Blackout von BFV-Torhüterin Marie Riebe oder ein schwach getretener Abschlag. Auf jeden Fall landete der Ball direkt vor den Füßen von Agnieszka Weronika Rezler, die das Geschenk natürlich gern annahm, aufs Tor stürmte und sich die Ecke noch aussuchen konnte.

Auch in der zweiten Halbzeit war der BFV dominant. So hätte Nadine Rinke in der 56. Minute den Ausgleich schießen können und in der 58. Minute strich ein 25-Meter-Hammer von Katrin Grüllich nur knapp übers Gehäuse. Ein erneuter Silesia-Konter in der 61. Minute sorgte für das 2:0. Natalia Anna Makowska kämpfte sich durch das Schiebocker Mittelfeld und schob den Ball zur quirligen Lea Keller, die ihn ins BFV-Tor schob. In der 78. Minute fiel dann endlich der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Katharina Kögler. Doch der Ausgleich gelang nicht mehr.

Für den BFV spielten: Marie Riebe; Sophia Böhmak, Melanie Claus, Marie-Luise Petasch, Sarah Kasper, Sophie Zenker, Emma Schmidt, Katharina Kögler, Nadine Rinke, Katrin Grüllich, Sarah Jürß (90.+3. Elora-Dana Anders), Sandra Bohrer, Saskia Stange und Annika Schmidt.

