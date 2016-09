Bischofswerdaer Frauen feiern Siege In der Landesliga gewinnt das Gottlöber-Team mit 3:1 beim ESV Eintracht Thum-Herold.

© Uwe Soeder

Frauenfußball. Die Frauen-Mannschaften des Bischofswerdaer FV beendeten den jeweiligen 6. Spieltag in ihren Ligen erfolgreich. In der Landesliga gewannen die Elf von Trainer Tino Gottlöber beim ESV Eintracht Thum-Herold mit 3:1 (1:0). Bereits in der 8. Minute ging der BFV durch ein Tor von Emma Schmidt in Führung (0:1). Danach passierte lange Zeit nichts. Erst in der 79. Minute konnte Sarah Kasper auf 0:2 erhöhen. Sophia Böhmak legte in der 83. Minute zum 0:3 nach. Die Heimmannschaft kam in der 87. Minute durch Andrea Neubert zum 1:3 Ehrentreffer. Die Landesligafrauen stehen hinter dem 1. FFC Wacker Leipzig Silesia Görlitz auf dem dritten Tabellenplatz.

Die Schiebocker Landesklasse-Frauen besiegten die SG Großnaundorf auf dem heimischen Kunstrasen mit 4:2 (2:1). Clara Heller (2), Lara Brückner und Selina Klämmt markierten die Tore.

Am 2. Oktober steht für beide Mannschaften das Achtelfinale des Sachsenpokals an. Die Landesligafrauen spielen auswärts gegen Silesia Görlitz. Die Partie wird ab 14 Uhr auf der Sportanlage in Hagenwerder ausgetragen. Die „Zweite“ erwartet ab 12.30 Uhr auf dem heimischen Kunstrasenplatz den Regionalligisten FFV Leipzig.

zur Startseite