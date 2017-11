Bischofswerdaer Erfolg in Bautzen In der Bautzener Schützenplatzhalle fand die vierte Boxnacht statt.

© Robert Michael

Boxen. Bei der vierten Boxnacht des SV Post Germania Bautzen in der ausverkauften Schützenplatzhalle stiegen auch drei Schiebocker „Erstlinge“ in den Ring. Schwergewichtler Nico Fiedler vom SV Bischofswerda überzeugte mit sehenswerten Kombinationen gegen Lukas Mirota (Schwarzheide), der zweimal angezählt wurde. Schon in Runde zwei gab Mirota den Kampf auf. Der Bischofswerdaer Rechtsausleger Rick Sommer dominierte im Mittelgewicht zunächst gegen den Hoyerswerdaer Arthur Kalausin mit seiner linken Schlaghand. Nach einem konditionellen Einbruch in der zweiten Runde musste der BSV-Coach dann allerdings das Handtuch werfen. Im Superschwergewicht kam es zwischen Lukas Biebrach (Bautzen) und dem Bischofswerdaer Sirko Berndt zu einem tollen Duell. Berndt hatte den Bautzener mit einem rechten Haken schon fast am Boden, kassierte dann aber selbst einen schweren Kopftreffer und wurde vom Ringrichter ausgezählt. (he)

