Bischofswerdaer Boxer erfolgreich

Boxen. Beim Kampftag in Bautzen standen auch fünf Schiebocker Nachwuchskämpfer im Ring. In ihrem ersten Kampf musste Anica Rodig gegen eine erfahrene Gegnerin aus Schwarzheide antreten, die bereits zehnmal antrat. Doch mit einer geschlossenen Deckung und schnellen Links-Rechts-Kombinationen gewann Anica jede Runde und siegte klar nach Punkten. Danach boxten Niklas Kindermann, Jerome Wolf und Emilio Herzog gegen Horn (Dresden), Ljachta (Chemnitz) und Hänel (Breitenbrunn).

Niklas und Jerome konnten ihre Gegner mit linken und rechten Geraden immer wieder abfangen und deren Schläge durch gute Beinarbeit meiden. Beide gewannen verdient nach Punkten. Den schwersten Gegner hatte Emilio Herzog vor den Fäusten. Hänel aus Breitenbrunn begann jede Runde variabel und explosiv. Aber durch seine geschlossene Deckung und guten Körpertreffern bestimmte der Bischofswerdaer immer besser den Kampf. Seine kämpferische Leistung in der letzten Runde brachte Emilio den verdienten Sieg.

Im Hauptkampf stand der Schiebocker Oskar Weinert dem Bautzener Marten Kraft gegenüber. In einem umkämpften Duell konnten beide gute Treffer landen. In der letzten Runde nutze der Bautzener seine konditionellen Vorteile und dominierte. Am Ende war es dann ein knapper, aber verdienter Punktsieg für Marten Kraft. (sch)

