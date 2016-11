Bischofswerdaer bejubeln Halbfinaleinzug Die Schiebocker setzen sich gegen Plauen nach Verlängerung durch. Budissa Bautzen zwingt Chemnitz ins Elfmeterschießen.

zurück Bild 1 von 2 weiter In der 111. Minute schlug der Ball doch noch einmal zum 3:3 im Tor der Bautzener ein. Links reißt der Chemnitzer Daniel Frahn schon die Arme zum Jubeln hoch, während Keeper Marek Große geschlagen am Boden liegt. Foto: © Torsten Zettl In der 111. Minute schlug der Ball doch noch einmal zum 3:3 im Tor der Bautzener ein. Links reißt der Chemnitzer Daniel Frahn schon die Arme zum Jubeln hoch, während Keeper Marek Große geschlagen am Boden liegt. Foto:

Freudenjubel beim BFV nach dem Pokalsieg (von links): Cornelius Gries, Dominic Reissig, Tim Cellarius, Dominic Meinel, Tommy Klotke, Daniel Maresch und Eric Merkel.

Gespannt blicken Trainer Erik Schmidt und seine Schützlinge am Montagabend nach Zwickau. Kurz vor 19 Uhr wissen die Bischofswerdaer, wer im Halbfinale um den Fußball-Sachsenpokal ihr Kontrahent sein wird. Der BFV qualifizierte sich am Sonnabend zu Hause vor 283 Zuschauern mit einem etwas glücklichen 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung gegen den Oberliga-Kontrahent VFC Plauen für die Runde der letzten Vier. Nur um Haaresbreite verpasste dagegen die FSV Budissa Bautzen das Halbfinale. Die Spreestädter hatten am Freitagabend dem Drittligisten und Rekordpokalsieger Chemnitzer FC einen großen Kampf geliefert, waren aber nach Elfmeterschießen mit 5:7 ausgeschieden.

Plauen zunächst spielbestimmend

„Wir hatten schon etwas Dusel, Plauen hatte den Halbfinaleinzug auch verdient“, resümierte der Bischofswerdaer Trainer Erik Schmidt nach dem Pokalfight gegen die Vogtländer. Zwar verzeichnete der erstmals nach Verletzungspause wieder einsatzfähige Frank Zille die erste große Chance für die Hausherren (6.), aber danach bestimmten die Plauener das Geschehen.

Der Führungstreffer kurz vor dem Halbzeitpfiff durch Philipp Röhr (45.) war verdient. Schmidt stellte nach dem Wechsel um, nahm Szymanski und Beckert vom Feld und schickte Kubista und Graf ins Getümmel. Mit Erfolg, denn Hannes Graf erzielte in der 59. Minute den Ausgleich. Danach war es eine offene Partie. Beide Teams riskierten nicht sehr viel, die Verlängerung war die logische Folge. In der 99. Minute zog Erik Schmidt seinen letzten Trumpf aus dem Ärmel – und zwar Cornelius Gries.

Und der fand sich 120 Sekunden vor dem Abpfiff in einer jubelnden Spieler-Traube wieder. Gekonnt hatte der 24-Jährige das Leder mit der Brust angenommen und gezielt ins Netz befördert. Zweiter Matchwinner neben Gries war ohne Zweifel Torhüter Dominic Reissig, „der einige Male hervorragend pariert hat“, wie auch sein Trainer lobte. Bei Cornelius Gries geriet Erik Schmidt dann fast schon in Verzückung: „Er ist ein Motivationsmonster. Egal, wann er in eine Partie kommt, er ist sofort da und agiert hochmotiviert..“

Gries, der seit 2005 beim BFV spielt, ist ein Kämpfer. „Er hat sich immer durchgebissen, auch wenn die Anforderungen hier stetig gestiegen sind. Viele, Spieler sind gegangen, weil sie sich die höhere Trainingsbelastung nicht antun wollten. Cornelius ist immer noch da und für jeden Jugendspieler beim BFV ein Vorbild“, sagt der Schiebocker Coach.

Für am Abend in Zwickau anstehende Auslosung der Halbfinalpartien hat der BFV-Trainer durchaus einen Wunsch: „Uns würde es reichen, wenn wir im Endspiel auf einen der beiden Drittligisten treffen.“ Und mit einem Augenzwinkern ergänzt Schmidt: „Im Finale gegen den Chemnitzer FC zu spielen, wäre sicher optimal. Der CFC steht in der dritten Liga weit oben und wäre dann schon für den DFB-Pokal qualifiziert.“ Und Schiebock als Endspiel-Kontrahent auch! Aber das ist Zukunftsmusik, das weiß auch Schmidt: „Wir müssen uns in der Winterpause verbessern. So viel Glück wie gegen Plauen hat man nicht immer.“

„Ja, wir haben Elfmeter geübt.“ Mit diesem Satz überraschte Reimund Linkert vor dem Pokalduell am Freitagabend gegen die Chemnitzer. Wohl nur die kühnsten Optimisten unter den leider nur 600 Zuschauern im Stadion Müllerwiese hatten mit dieser Möglichkeit gerechnet. Schließlich erwartete der Regionalliga-Vorletzte den achtfachen Pokalsieger (seit 1997), der zudem in der 3. Liga auf einem hervorragenden dritten Platz steht. Bis zur 79. Minute deutete auch nicht viel auf eine mögliche Überraschung hin.

Dennis Grote (15.) und CFC-Kapitän Daniel Frahn (44.) hatten Abwehrschnitzer der Bautzener eiskalt bestraft. Budissa fehlte es lange Zeit an der Durchschlagskraft, lediglich Franz Pfanne verzeichnete einen „Riesen“ (34.). Die Himmelblauen verwalteten ihren Zwei-Tore-Vorsprung, waren aber nach dem Kopfballtreffer der Budissen durch den eingewechselten Daniel Hänsch (1:2/79.) völlig von der Rolle. Ein abgefälschter Schuss von Kapitän Martin Kolan (89.) sicherte Bautzen die Verlängerung, in der sich dann eine kleine Sensation anbahnte.

Nach 105 Minuten machte der lange Tscheche Josef Nemec exakt das, wofür ihn die Bautzener in der Sommerpause vom Liga-Kontrahenten FC Oberlausitz Neugersdorf weggelockt hatten – er traf per Kopf zum 3:2. Doch die Chemnitzer besannen sich auf ihre spielerischen Tugenden und kamen durch Anton Fink zum 3:3 (111.)

Das Elfmeterschießen begann aus Sicht der Gastgeber unglücklich, denn Paul Milde schoss das Leder an die Querlatte. Während Frahn traf, scheiterte Hänsch an CFC-Keeper Kevin Kunz. Danach verwandelten zwar Baudis und Nemec für Bautzen ihre Elfmeter, aber auch die Chemnitzer Schützen (Türpitz, Jopek, Conrad) trafen. Budissas Torhüter Marek Große, der über die 120 Minuten eine hervorragende Leistung angeboten, war jeweils machtlos.

„Es war trotzdem ein geiles Pokalspiel“, brachte es Reimund Linkert auf den Punkt. „Wir schießen die ersten beiden Tore gegen uns praktisch selbst, da ist so eine Partie gegen einen Drittligisten eigentlich schon gelaufen. Es war stark, wie meine Mannschaft zurückgekommen und sogar in Führung gegangen ist.“ Das sah auch CFC-Coach Sven Köhler nicht anders: „Man muss Budissa zu dieser Vorstellung gratulieren. Normalerweise verlieren wir die Partie nach so einem Spielverlauf, aber wir haben Moral bewiesen.“

Enttäuschung über Fankulisse

Enttäuscht war Reimund Linkert über die magere Zuschauerkulisse. „Zu so einem Spiel gehören 1 500 bis 2 000 Leute ins Stadion. Aber sicher müssen wir uns das auch selbst ankreiden, denn die Ergebnisse in der Meisterschaft waren bisher nicht optimal. Aber jeder hat gesehen, dass wir hier in Bautzen aufopferungsvoll arbeiten und kämpfen. Ich weiß, dass solche Pokalduelle die Bonusspiele sind. Am kommenden Wochenende geht es wieder um Punkte und das wird in Schönberg keinesfalls leichter. Meine Spieler waren nach dem Pokal-Aus nicht geknickt, sondern haben gespürt, welches Feuer wir mit Leidenschaft und Emotionen entfachen können. Das erwarte ich nun auch in Schönberg.“

Budissa: Große; Kolan, Patka, Klippel, Heppner (64. Hänsch), Hoßmang, Pfanne, Milde, Müller (80. Baudis), Salewski (73. Hermann) und Nemec.

Bischofswerda: Reissig - Bachmann, Meinel, Fischer, Merkel, Cellarius, Klotke, Beckert (46. Kubista), Schikora, Zille (90.+9) und Szymanski (46. Graf).

