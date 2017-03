Bischofswerdaer Arbeitssieg Trotz Dauerregen und nassem Rasen geling den BFV-Frauen ein Erfolg.

BFV-Torhüterin Marie Riebe (r., Archivbild) ist es zu danken, dass der Schiebocker Kasten sauber blieb. © BFV

Frauenfußball-Landesliga. Am 19. Spieltag traf der Bischofswerdaer FV 08 am Sonntag auf den ESV Eintracht Thum-Herold. Es regnete die ganze Zeit hindurch. Die Spielerinnen, ihre Trainer und auch die Schiedsrichter waren nur wenige Minuten nach Anpfiff völlig durchnässt. Der Kunstrasen war durch die Nässe schwer zu bespielen. Die Aktiven rutschten oft weg und auch der Ball wurde mitunter sehr schnell und unkontrollierbar.

Der Bischofswerdaer FV 08 gewann das Spiel am Ende knapp mit 1:0. Grundlage für diesen Erfolg war eine engagierte und offensive Spielweise vor allem in der ersten Halbzeit. Es gab es einen sehenswerten Spielzug nach dem anderen. In der 38. Minute fiel das schon lange fällige 1:0 für den BFV. Sarah Kasper lief auf der linken Seite nach vorn bis zur Grundlinie und passte dann in die Mitte. Der Ball prallte an einer ESV-Spielerin ab, Nadine Rinke stand goldrichtig und hämmerte den Ball ins Netz.

In der zweiten Halbzeit kam es zu einigen brandgefährlichen Situationen vor dem Schiebocker Kasten. BFV-Torhüterin Marie Riebe war nun deutlich mehr gefragt und musste einige Male eingreifen. Nach dem knappen Erfolg steht Bischofswerda mit 35 Punkten nach wie vor hinter RB Leipzig (46 Pkt.) auf Platz zwei. (bhe)

