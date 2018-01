Bischofswerda wirbt auf Reisemarkt Die Stadt macht in Dresden auf Ziele in der Westlausitz aufmerksam. Unter anderem mit Angeboten für Entdecker und Rad-Touristen.

Bischofswerda. Auf Dresdens Reisemesse Ende Januar ist die Stadt Bischofswerda mit dabei. Sie präsentiert sich dort zum achten Mal in Folge und zum zweiten Mal unter dem Dach der Touristischen Gebietsgemeinschaft (TGG) Westlausitz, die sich am Gemeinschaftsstand der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien beteiligt. Wie auch in den vergangenen Jahren konzentriere man sich 2018 wieder darauf, die Westlausitz und damit auch Bischofswerda als familienfreundliche, aktive und grüne Region zu bewerben, erklärt Oberbürgermeister Holm Große (parteilos), der zugleich Vorsitzender des Trägervereins der Touristischen Gebietsgemeinschaft ist. „Vor allem Rad- und Wanderbroschüren sind immer sehr gefragt auf der Messe. In den Vorjahren war ein wachsender Trend zum Aktivtourismus“, sagt Madlen Raupach vom Bischofswerdaer Stadtmarketing. Erfahrungsgemäß stehen immer wieder der Tierpark, der Butterberg sowie die Schiebocker Tage im Fokus der Messe-Gespräche.

Gefragt bei Gästen sind auch die für die Westlausitz ausgeschilderten thematischen Radwanderrouten. Sie führen zu Kulturstätten, in Schau- und weitere Handerkerwerkstätten sowie zu Naturschönheiten. Dieses Radwegenetz zwischen Radeberg und Bischofswerda wird in diesem Jahr ausgebaut. So wird zum Beispiel auch Demitz-Thumitz mit dem Ziel Erlebnismuseum alte Steinsäge integriert.

Die Touristische Gebietsgemeinschaft Westlausitz wurde im März 2016 in Rammenau gegründet. Ihr gehören derzeit 24 Mitglieder an – zwölf Kommunen und zwölf touristische Leistungsanbieter, die zwischen Demitz-Thumitz und Radeberg zu Hause sind. Der Zweck des Vereins ist es, die Entwicklung eines wirtschaftlichen, umweltverträglichen und sozial verantwortlichen Tourismus im Verbandsgebiet zu fördern und die touristische Wirtschaftskraft zu erhöhen.

Die Arbeit der TGG ist darauf gerichtet, Aktivitäten der Mitglieder zu koordinieren und im Zusammenwirken mit übergeordneten Behörden und Vereinen mit ähnlicher Zielsetzung den Fremdenverkehr zu entwickeln. Die TGG ist darüber hinaus das Bindeglied zum Tourismusverband Oberlausitz-Niederschlesien e. V. sowie der Marketing Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien, heißt es in einer Mittelung der Bischofswerdaer Stadtverwaltung. Der Dresdner Reisemarkt findet vom 26. bis 28. Januar, jeweils von 10 bis 18 Uhr, im Ostragehege der Landeshauptstadt statt. Den Stand der Region Westlausitz findet man in Halle 3, Stand F-11. (SZ)

