Bischofswerda will den Bock umstoßen Die Kicker erwartet am Wochenende ein Härtetest.

Fußball. Für die Bischofswerdaer Oberliga-Fußballer steht am verlängerten Wochenende ein Härtetest an. Am Sonnabend erwartet der Tabellendritte der Süd-Staffel ab 14 Uhr den FC International Leipzig. 48 Stunden später gibt der SV Askania Bernburg beim Nachholspiel seine Visitenkarte in der Holzwaren-Simundt-Kampfbahn ab. Trotzdem ließ BFV-Trainer Erik Schmidt am Dienstag noch einmal beim Kreisoberligisten Radeberger SV testen (4:2). In der Tabelle führt die BSG Chemie Leipzig mit 53 Punkten vor dem VfB Germania Halberstadt (51) und dem BFV, der 45 Zähler auf dem Konto, aber auch eine Begegnung weniger bestritten hat.

Mit dem FC International verbinden Cheftrainer Erik Schmidt und seine Schützlinge keinen guten Erinnerungen. Bisher wurden alle Punkt- und Pokalspiele gegen die Leipziger verloren. Will der BFV weiter um den Aufstieg in die Regionalliga Nordost mitspielen, muss der Bock umgestoßen werden. Im Hinspiel lagen die Bischofswerdaer nach einer Viertelstunde bereits mit 0:3 hinten, am Ende hieß es 1:4. Zu Hause sind die Schiebocker in dieser Saison ungeschlagen (sieben Siege, vier Remis). Die Bernburger gastieren am Freitagabend bei Chemie Leipzig, bevor sie Montag nach Bischofswerda reisen. Das Hinspiel in Bernburg gewann der BFV mit 2:1. (js)

