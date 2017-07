Bischofswerda verliert ersten Test Jede Menge Tore fielen beim Testspiel in Altglienicke.

Fußball-Oberliga. Die Bischofswerdaer Oberliga-Kicker haben ihr erstes Testspiel beim Regionalliga-Aufsteiger VSG Altglienicke mit 3:6 (1:5) verloren. Kevin Stephan (3), VSG-Kapitän Torsten Mattuschka (2) und Patrick Kroll trafen für den Viertligisten. Die Schiebocker Tore in der Willy-Sänger-Sportanlage gingen auf das Konto von Franz Beckert, Neuzugang Tom Grellmann und Frank Zille. Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Gastgeber des neuen VSG-Trainers Miroslav Jagatic – bisher Co-Trainer der Nationalmannschaft von Myanmar – spielerisch deutlich überlegen. Nach dem Wechsel spielte Schiebock auf Augenhöhe.

Am Mittwoch erwartet der BFV den FC Oberlausitz Neugersdorf (0:1 bei Dukla Prag) zu einer weiteren Vorbereitungspartie. Gespielt wird ab 18.30 in der Holzwaren-Simundt-Kampfbahn. Als Abgänge der Schiebocker stehen bisher Benno Töppel (Radebeuler BC), Lukas Schreiter (FC 1910 Lößnitz) sowie Marc Böttger, Patrick Richter und Eric Bachmann (alle unbekannt) fest. Zwar testete BFV-Trainer Erik Schmidt am Sonnabend gegen Altglienicke einige Probespieler, aber einen Vertrag erhielt bisher nur Tom Grellman, der aus Kamenz kam. Die Lessingstädter starten am 12. Juli in die Saison-Vorbereitung. Neuzugänge gibt es bisher keine. (js)

