Bischofswerda testet in Niesky Neuling Einheit Kamenz hat mit der Vorbereitung begonnen und erwartet den Hoyerswerdaer FC. Der NOFV hält an der 5. Liga fest.

Fußball-Oberliga Süd. Am Mittwoch startete auch der SV Einheit Kamenz in die Vorbereitung auf seine erste Saison in der NOFV-Oberliga Süd. Am Sonnabend bestreiten die Lessingstädter ihr erstes Testspiel. Im heimischen Stadion der Jugend erwartet die Mannschaft von Trainer Frank Rietschel den Hoyerswerdaer FC, in der Vorsaison Tabellenelfter der Kreisoberliga. Gespielt wird ab 13 Uhr.

Der Bischofswerdaer FV gastiert am Sonnabend beim Landesligisten FV Eintracht Niesky. Der Anpfiff ist um 15 Uhr. Die Gastgeber gehen mit einem neuen Trainer in die Saison. Ex-Torhüter Uwe Kuhl hat das Amt von Gerd Seifert übernommen. Der 52-Jährige stand in seiner aktiven Zeit unter anderem für Bischofswerda und Budissa Bautzen zwischen den Pfosten. Seifert hatte drei Jahre in Niesky auf der Bank gesessen und Eintracht 2016 in die Sachsenliga geführt.

Nun verzichtete er auf eine Vertragsverlängerung, „denn drei Jahre sind aus meiner Sicht genug“. In den Reihen der Schiebocker wird sicher der eine oder andere Probespieler zu sehen sein. Die Abgänge der Leistungsträger Eric Bachmann, Benno Töppel und Marc Böttger, der kürzlich beim Regionalliga-Aufsteiger BSG Chemie Leipzig einen Vertrag unterschrieb, wurden noch nicht kompensiert. Bisher stehen lediglich Tom Grellmann, der aus Kamenz kam, sowie die Youngster Oliver Pohling (19/SC Borea) und Marcel Hänsel (19), der letzte Saison für Dynamo in der A-Junioren-Bundesliga spielte, als Neuzugänge fest.

Derweil wurden auf der Staffeltagung auch die genauen Spieltermine besprochen und abgesegnet. Demnach gastiert der BFV am 5. August zum ersten Punktspiel beim Aufsteiger in Krieschow. Die Kamenzer starten einen Tag später mit der Heimpartie gegen die U 21 des FC Carl Zeiss Jena in die Meisterschaft.

Eine in den letzten Jahren oft diskutierte Abschaffung der Oberliga ist beim Verband kein Thema. „Es gibt für uns keine Alternative“, stellte Rainer Milkoreit, Präsident des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes, klar. „Auch eine eingleisige Oberliga ist für uns derzeit kein Thema“, ergänzte der NOFV-Chef. Ein Wegfall der Oberliga hätte zur Folge, dass die sechs Landesmeister Aufstiegsspiele zur Regionalliga Nordost bestreiten müssten. „Der Sprung von der Landesebene in die vierte Liga wäre außerdem riesengroß“, gab NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs zu bedenken.

