Bischofswerda sucht Super-Schiebock Bürger der Stadt starten zur 790-Jahr-Feier einen Wettbewerb. Jeder kann mitmachen – und tolle Preise gewinnen.

Auf dem Altmarkt gibt es den Schiebock als Sitzbank. Doch da ist mehr drin, um die stadttypische Bischofswerdaer Schubkarre deutschlandweit bekannt zu machen. Das sagten sich Tierparkleiterin Silvia Berger und der Chef vom Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit Andreas Mikus. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsförderverein und der Stadt rufen sie zu einem Wettbewerb im Jubiläumsjahr 2017 auf. Offiziell verkündet wurde die Initiative auf dem Unternehmerempfang am Freitagabend.

Konkret geht es darum, dem Schiebock stadtweit Geltung zu verschaffen – ob als Modell im Vorgarten, gepflanzt als Blumenbeet, als Relief an der Hauswand, als Hausnummer oder in welcher Form auch immer. „Einerseits wollen wir den Schiebock in allen möglichen, aber auch sehr ungewöhnlichen Varianten als Fest-Deko im Jubiläumsjahr nutzen.

Zum anderen geht es um Nachhaltigkeit. Ein Teil dieser Schieböcke sollte auch über das Jahr 2017 hinaus stehen bleiben“, sagt Andreas Mikus. Bischofswerda könnte so eine weitere touristische Attraktion gewinnen. Die Leute vom Netzwerk werden sich am Wettbewerb beteiligen. Und sie wissen auch schon wie. „Für unseren Garten an der Lutherstraße bauen wir einen Schiebock aus Schrott“, sagt Andreas Mikus.

Der Wettbewerb ist nicht nur auf die Stadt beschränkt. Auch Bewohner umliegender Dörfer können mitmachen. Bis zum 18. August 2017 können Beiträge eingereicht werden. Eine Jury wählt die Preisträger aus. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Rundflug für drei Personen.

Mit dem Schiebock hat Bischofswerda deutschlandweit ein Alleinstellungsmerkmal, das Stadt und Bürger in Zukunft besser vermarkten wollen. Entstanden ist die Idee im Ergebnis einer Zukunftswerkstatt, in der Bürger Ideen für die Stadtentwicklung zusammengetragen haben. (szo)

Weitere Informationen zum Wettbewerb: Telefon 03594 786216, sascha.hache@bischofswerda.de

