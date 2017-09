Bischofswerda sucht Bauhofchef Nach der Kündigung des bisherigen Leiters wird die Stelle neu ausgeschrieben. Zum zweiten Mal in diesem Jahr.

Im Bischofswerdaer Rathaus wurde die Stelle des Bauhofleiters neu ausgeschrieben. © Thorsten Eckert

So schnell wie möglich will die Stadt einen neuen Leiter für den Bauhof einstellen. Wenige Tage nach der Kündigung des bisherigen Chefs René Wilhelm wird der Posten ab Sonnabend ausgeschrieben. Das teilte Rathaus-Sprecher Sascha Hache auf Anfrage mit. Erwartet werden vom Bauhofleiter insbesondere Finanzverantwortung, die Steuerung betrieblicher Abläufe sowie das Abwickeln von Bauvorhaben. Aus dem Pool an Kandidaten zurückliegender Ausschreibungen, von denen nach SZ-Informationen einige geeignete aus der Region kamen, kann nicht geschöpft werden. „Das Verfahren wurde abgeschlossen und beginnt jetzt neu“, so der Rathaussprecher.

René Wilhelm war erst seit April im Amt. Er geht auf eigenen Wunsch. Die kommissarische Leitung übernahm Bauamtsleiter Holger Berthel. Fachlich und organisatorisch stehen ihm die Vorarbeiter Hartmut Kühn und René Schmidt zur Seite. René Wilhelm übernahm den Posten von Sven Ganze, der die Bauhof-Leitung nach fünf Jahren im Januar aufgab.

Der Bauhof Bischofswerda hat 22 Mitarbeiter. Seine Zukunft bei der Stadt gilt für die nächsten Jahre als gesichert, nachdem nach Prüfung gegen eine Ausgliederung entschieden wurde. Mittelfristig sind Investitionen vor allem in neue Technik geplant. So soll noch 2017 ein Allrad-Mehrzweckgeräteträger angeschafft werden. (SZ/ass)

