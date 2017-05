Bischofswerda steigt auf Die Frauenmannschaft aus Schiebock erkämpft den dritten Platz.

Frauenfußball-Landesliga. Mit einem 5:3-Sieg über den 1. FFC Wacker Leipzig beendete die Frauenmannschaft vom Bischofswerdaer FV 08 am Sonntag ihre vierte Landesligasaison und erkämpfte sich zum dritten Mal in Folge einen hervorragenden dritten Platz. Damit hat der BFV auch den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. Das stand aber erst am späten Nachmittag fest, als das Ergebnis der Brandenburger Landesliga-Partie zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem 1. FFC Turbine Potsdam III bekannt wurde.

Babelsberg hätte gewinnen müssen, um dem BFV 08 den Aufstieg zu verwehren, verlor aber zu Hause mit 2:3 (0:0). So spielen in der Saison 2017/18 also RB Leipzig und Bischofswerda in der Regionalliga Nordost. Der FC Silesia Görlitz als Zweiter der Landesliga Sachsen hatte keinen Spielantrag für die Regionalliga gestellt. Ein weiterer Höhepunkt nach dem Spiel war die Verabschiedung vom BFV-Kapitän Melanie Claus, einer Spielerin der ersten Stunde.

Das Spiel gegen Leipzig begann rasant. Schon in der vierten Minute fiel das 1:0 für die Gäste durch Jessica Kniza, die am Ende (66.+72.) alle drei Leipziger Tore erzielte. Vor ihren beiden letzten Treffern stand es aber schon 5:1 für Bischofswerda. Leonie Gries (5.) hatte umgehend ausgeglichen, bevor Nadine Rinke (26.), Sarah Kasper (38.) und zweimal Sophie Zenker (47., 51.) das Team von Trainer Tino Gottlöber auf Siegkurs brachten. Ein gelungener Saisonabschluss der Bischofswerdaer Frauen. (bh)

