Bischofswerda startet ins Festjahr Die Stadt feiert ihr 790-jähriges Bestehen – und schaut nach vorn. Impulse dafür gibt auch ein Oberlausitz-Botschafter.

Das Rathaus von Bischofswerda: Am Sonntag begann offiziell das Festjahr der Stadt © Thorsten Eckert

Mit einer öffentlichen Festveranstaltung am Sonntag begann offiziell das Bischofswerdaer Festjahr. Auf den Tag genau vor 790 Jahren, am 26. März 1227, wurde Bischofswerda erstmals urkundlich erwähnt. „Wir feiern heute, um unsere Stadt morgen wieder mit Engagement und Herzblut weiter voranzubringen“, sagte Oberbürgermeister Holm Große (parteilos) vor rund 100 Gästen im Rathaussaal. Das Festjahr, von Bürgern für Bürger organisiert, solle den Gemeinsinn in der Stadt fördern, sagte der OB.

Für den Festvortrag wurde der Kunsthistoriker Dr. Volker Dudeck gewonnen. Am Beispiel von fünf Epochen zeigte er, „wie der Strahl der Weltgeschichte“ in der Vergangenheit auch auf Bischofswerda fiel. Er wählte dafür die Zeit des Meißener Bischofs Benno, den Aufstieg der Habsburger zu einer europäischen Macht, die Reformation, die Napoleonischen Befreiungskriege und aus der jüngeren Vergangenheit die Stationierung und den Abzug von Atomraketen in den 1980er Jahren. Immer wieder erholte sich die Stadt nach Tiefschlägen und Niederlagen. Die Lage an der Frankenstraße, die Hof und Dresden mit Schlesien verbindet, sei für Bischofswerda in der fast 800-jährigen Stadtgeschichte in Friedenszeiten stets ein Segen, in Kriegszeiten ein Fluch gewesen, sagte Volker Dudeck, der zugleich einer der ehrenamtlichen Botschafter der Oberlausitz ist.

Zu den Gästen der Veranstaltung gehörte neben einer Delegation aus der tschechischen Partnerstadt Raspenava (Raspenau) auch der Botschaftsrat der russischen Botschaft in Berlin, Wadim Danilin. Mit Russland, sagte OB Große, verbinde sich nicht nur ein Teil der Stadtgeschichte. Russland sei für Bischofswerda auch ein „Zukunftspartner“.

Eröffnet wurde am Sonntag im Rathaussaal die Sonderausstellung „Bischofswerda von oben gesehen“. Die IG Panorama zeigt Luftbilder der Stadt, die mit einem Fotokopter aufgenommen worden sind. Auf dem Altmarkt wurde ein Schiebock als Sitzbank eingeweiht – Ergebnis der Kooperation der Behindertenwerkstatt der Lebenshilfe, des Verbandsmittelherstellers Temedia und der Stadt. (SZ)

zur Startseite