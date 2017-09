Bischofswerda richtet Tempo-30-Zone ein

Der Bischofswerdaer Stadtrat stimmte der Einrichtung einer Tempo-30-Zone zu. © dpa

Am Rammenauer Weg und auf der Johann-Sebastian-Bach-Straße muss künftig langsamer gefahren werden. Der Stadtrat stimmte der Einrichtung einer Tempo-30-Zone in dem Gebiet zu und folgte damit einem Wunsch von vielen Anwohnern.

Familien mit Kindern vom Rammenauer Weg hatte die Langsamfahr-Zone initiiert und zuerst in der überwiegend mit Einfamilienhäusern bebauten Gegend Unterschriften dafür gesammelt. Fast alle Anwohner unterschrieben für die Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Initiatoren begründeten ihren Vorstoß mit Gefahren für Kinder und Ältere, die zu Fuß unterwegs sind sowie Radfahrer. Es werde zu schnell gefahren. Auch fehle es unter anderem an Fußwegen. Die Stadtverwaltung initiierte aufgrund des Antrages eine Verkehrsschau mit der Polizei. Die Zone sei sehr angebracht, hieß es anschließend. Gegner der Tempo-30-Zone ist unter anderem der Unternehmer Klaus Preusche. Er betreibt am Rammenauer Weg eine Autowerkstatt.

In der neuen Zone wird an den Hauptstraßen Rechts vor Links gelten. Einen Testlauf soll es noch im September geben, hieß es im Rathaus auf Anfrage. (SZ/ass)

zur Startseite