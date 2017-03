Bischofswerda peilt Finale an Der Oberligist will gegen die „Loksche“ aus Leipzig seinen Heimvorteil nutzen. Gespielt wird im Wesenitzsportpark.

Fußball-Landespokal. Starten die Bischofswerdaer Oberliga-Fußballer demnächst im DFB-Pokal? Am Sonntag könnte die Mannschaft von Trainer Erik Schmidt diesem Traum einen großen Schritt näher kommen. Im Halbfinale um den Landespokal empfängt der BFV den 1. FC Lok Leipzig. Die Partie wird um 14 Uhr im Wesenitzsportpark angepfiffen.

Im zweiten Halbfinalspiel stehen sich am 19. April die beiden Drittligisten Chemnitzer FC und FSV Zwickau gegenüber. Sollte der CFC ins Finale kommen und in der Drittliga-Meisterschaft einen der ersten vier Plätze belegen, wäre der Endspiel-Teilnehmer automatisch für den DFB-Pokal-Wettbewerb 2017/18 qualifiziert. Die Schiebocker waren zuletzt 1992/93 als Landespokalsieger dabei, bezwangen damals den VfB Oldenburg mit 3:2 und schieden nach einem 0:1 gegen Karlsruhe aus.

Der Weg bis ins Halbfinale war für den BFV recht lang. Die Hürden SG Empor Possendorf (6:0), VfL Pirna-Copitz (2:0) und Blau-Weiß Leipzig (3:0) wurden souverän übersprungen. Eher glücklich endete das Viertelfinalspiel zu Hause gegen Liga-Kontrahent VFC Plauen zugunsten der Schiebocker – 2:1 nach Verlängerung. Der Viertligist aus Leipzig, voraussichtlich mit Ex-Dynamo-Keeper Benjamin Kirsten in der Startelf, stieg in der 3. Hauptrunde in den Wettbewerb ein und gewann dreimal: gegen den FC 1910 Lößnitz (6:0), SV Einheit Kamenz (4:1) und SV Oberland Spree (11:2). „Ich rechne mit bis zu 4 000 Zuschauern“, sagt BFV-Präsident Jürgen Neumann. (js)

Hinweis: Der BFV weist ausdrücklich darauf hin, dass es untersagt ist, Rucksäcke, Taschen, Speisen und Getränke mit ins Stadion zu nehmen. Diese werden an den Eingängen einbehalten, der Verein übernimmt keine Haftung dafür. Die Tickets kosten am Spieltag elf Euro für Erwachsene, ermäßigte kosten sieben Euro.

