Bischofswerda macht Zwickau platt Die Schiebockerinnen verpassen dem auch weiterhin sieglosen Schlusslicht eine 7:2-Klatsche.

DFC-Torhüterin Katja Richter (rechts) kann in dieser Szene gerade noch einen Angriff von Nadine Rinke abwehren. Dennoch machte die BFV-Spielerin zwei Tore. © Bodo Hering

Frauenfußball-Sachsenliga. Beim Heimspiel gegen den DFC Westsachsen Zwickau gingen die Bischofswerdaerinnen als haushohe Favoriten ins Rennen. In dieser Saison bislang ungeschlagen, trafen sie am Sonntag auf das Tabellenschlusslicht. Der DFC, nach zwei Jahren Pause wieder in der Landesliga vertreten, ist denkbar schlecht in die Saison gestartet. Bis auf das 1:1 am 4. September beim Heimspiel gegen den SV Johannstadt hat die Mannschaft alle Spiele verloren.

Dennoch warnte BFV-Trainer Tino Gottlöber sein Team: „Wir sind hier in der Landesliga. Tore und Punkte muss man sich hart erarbeiten!“ Am Ende stand dann auch ein Sieg zu Buche, doch zufrieden konnte der Coach mit dem Spiel der Bischofswerdaer Frauen nicht sein. Viel zu oft ließen sie den Gegner gewähren und so musste der BFV froh sein, dass der DFC bei seinen schnellen Kontern und gut herausgespielten Torchancen ein paar Mal Pech hatte.

Recht spät, aber noch rechtzeitig blitzte bei den Schiebocker Frauen ihr wahres Spielvermögen auf und so brannten sie in den letzten 15 Minuten ein ordentliches Fußball-Feuerwerk ab. Das Spiel offenbarte sehr schnell, dass der DFC nicht nach Bischofswerda gereist war, um Punkte zu verschenken. Im Gegenteil, die Damen aus Westsachsen zeigten über weite Strecken ordentlichen Landesliga-Fußball und nicht nur die Zuschauer waren verwundert, dass Zwickau Letzter ist.

Der BFV kam erst einmal schlecht in die Partie. Die ersten Minuten waren eher katastrophal. Trainer Tino Gottlöber und Co-Trainer Jürgen Madlenscha äußerten deshalb lautstark ihren Unmut. Die erste gute BFV-Aktion gab es in der zehnten Minute, als Sophie Zenker links auf das DFC-Tor stürmte und ihr aus 20 Metern geschossener Ball ganz knapp am rechten Pfosten vorbeistrich. Nun kam der BFV langsam ins Spiel. Mit einem 25-Meter-Schuss sorgte Nadine Rinke in der 18. Minute für das 1:0. In der 23. Minute traf Sophie Zenker per Kopf zum 2:0-Halbzeitstand.

Der DFC startete im Gegenzug einen Konter. Christin Peipmann und Sandra Zeug stürmten bis zum BFV-Strafraum durch. Zeug konnte erst von Elora-Dana Anders in letzter Sekunde am Torschuss gehindert werden. So ging es bis zur Halbzeitpause weiter. Gute Aktionen gab es auf beiden Seiten. Zwickau war noch immer voll auf Angriff programmiert.

Drei Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit kam DFC-Kapitän Sina Feuerer zu einem 20-Meter-Schuss, der aber für BFV-Torhüterin Marie Riebe kein Problem war. Gleich im Gegenzug fiel das 3:0 für Bischofswerda. Nadine Rinke stürmte über rechts nach vorn, der Ball kam in die Mitte zu Sophie Zenker und von dort ins Gehäuse der Gäste. „So einfach kann Tore schießen sein“, hieß es sofort von Co-Trainer Jürgen Madlenscha. In der 54. Minute erhöhte Sarah Kasper nach toller Vorlage von Nadine Rinke auf 4:0.

In der 65. Minute handelte sich der BFV durch ein Foul im Strafraum einen Elfmeter ein, den Katja Müller sicher verwandelte (4:1). Nur eine Minute später verkürzte der DFC durch Susan Heuer auf 4:2 und Zwickau witterte Morgenluft. Doch in der letzten Viertelstunde waren es die Schiebocker Frauen, die das Spiel mit drei weiteren Toren klar für sich entschieden.

Katharina Kögler erhöhte mit einem Kopfball auf 5:2 (75.), Nadine Rinke war in der 76. Minute nach toller Vorlage von Sophia Böhmak zum zweiten Mal erfolgreich und Marie-Luise Petasch machte in der 84. Minute mit dem 7:2 den Sack endgültig zu. Der BFV kletterte mit dem Sieg gegen Zwickau mit 18 Punkten auf den ersten Tabellenplatz. Zweiter ist der SV Eintracht Leipzig-Süd mit 17 Zählern. Die Plätze drei bis fünf belegen mit jeweils 16 Punkten die SG Leipziger Verkehrsbetriebe, der FC Silesia Görlitz und der 1. FFC Wacker Leipzig.

Für den Bischofswerdaer FV spielten: Marie Riebe; Sophia Böhmak, Melanie Claus (80. Sarah Jürß) Elora-Dana Anders, Marie-Luise Petasch, Sarah Kasper (59. Lea Kretschmar), Sophie Zenker, Emma Schmidt, Leonie Gries (59. Katharina Kögler), Nadine Rinke, Katrin Grüllich.

