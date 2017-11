Bischofswerda ist raus Das Team von Trainer Tino Gottlöber unterliegt RB Leipzig.

Duell der Kapitäne: Sarah Kasper (links) vom BFV ist schneller am Ball als Lisa Uhlig. © Bodo Hering

Fußball. Die Regionalliga-Frauen von RB Leipzig sind mit einem 3:1-Erfolg verdient ins Viertelfinale des Sachsen-Pokals eingezogen. Beim Spiel auf dem LaOla-Bolzplatz Bischofswerda Süd stellten sie schon in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Nach einer Viertelstunde war RB Leipzig am Drücker und in der 16. Minute fiel das 1:0 für die Gäste. Jasmin Petters schoss den Ball aus spitzem Winkel über BFV-Torhüterin Lisa Neitsch hinweg in die Maschen.

Die BFV-Frauen wollten einen schnellen Ausgleich, der ihnen in der 22. Minute auch gelang. Šarka Brazdova zog aus 20 Metern einfach mal ab und der Ball schlug in der linken oberen Torecke ein (1:1). Einen recht fragwürdigen Strafstoß verwandelte Lisa Pfretzschner in der 28. Minute sicher zum 2:1 für Leipzig. In der 38. Minute war es ein Freistoß von der Strafraumecke, der zum 3:1 für RB führte. Sophie Görner schoss aus 17 Metern den Ball über Lisa Neitsch hinweg in den Schiebocker Kasten.

Bischofswerda: Lisa Neitsch; Sophia Böhmak (80. Annika Schmidt), Elora-Dana Anders, Marie-Luise Petasch (46. Nadine Rinke), Katharina Zippack, Šarka Brazdova, Sarah Kasper, Sophie Zenker (46. Emma Schmidt), Leonie Gries, Adela Kutifelova, Sarah Jürß (57. Katharina Kögler).

zur Startseite