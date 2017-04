Bischofswerda ist durch Durch einen Heimsieg über Dresden hat sich der VfB 1999 zwei Spieltage vor dem Saisonende den Titel gesichert.

Handball-Verbandsliga Frauen. Die Bischofswerdaer Handballerinnen sind vorzeitig Meister in der Staffel Ost. Am Sonnabend bezwang der VfB im Heimspiel die Gäste vom TSV Dresden mit 32:29. Schon zur Pause hatten die Schiebockerinnen mit vier Toren vorn gelegen (17:13). Der TSV gab allerdings nie auf und führte kurz vor Schluss sogar wieder mit 28:27, bevor die schnellen Bischofswerdaerinnen die Partie noch drehten.

In der Tabelle bleibt der VfB zwei Spieltage vor dem Saisonende mit vier Punkten Vorsprung auf den SV Rotation Weißenborn auf Platz eins. Da die beiden direkten Vergleiche gegen Weißenborn mit 21:18 (H) und 26:24 (A) auch an den VfB gingen, kann Rotation trotz des klar besseren Torverhältnisses nicht mehr am neuen Meister vorbeiziehen. Nun folgt für den VfB noch die Ehrenrunde. Am Sonnabend geht die Reise zu Koweg Görlitz, bevor die Schiebockerinnen am 23. April nach dem Heimspiel gegen Weinböhla – Anwurf ist dann im Wesenitzsportpark schon um 14 Uhr – noch mal so richtig feiern wollen.

Keinen Grund für Feierlichkeiten hatte am Sonnabend die dritte Mannschaft vom HC Rödertal. Sie sorgte gleich für zwei Saisonrekorde, denn die Partie beim Tabellenzweiten Weißenborn ging haushoch mit 10:53 verloren. Weniger Tore warf 2016/17 kein Verbandsligateam in der Staffel Ost – und mehr Treffer kassierte bisher auch keine Mannschaft. Dennoch bleibt der HC Rödertal III mit 20:20 Punkten im sicheren Mittelfeld der Tabelle.

