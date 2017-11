Bischofswerda holt ersten Dreier Die Mannschaft von Trainer Tino Gottlöber setzt sich gegen das Schlusslicht Beelitz durch und ist nun auf dem neunten Platz.

Katharina Zippack (rechts) vom Bischofswerdaer FV setzt sich hier im Laufduell gegen die Beelitzerin Jacqueline Pühl durch. © Bodo Hering

Frauenfußball-Regionalliga. Die Regionalliga-Frauen vom Bischofswerdaer FV 08 mussten lange auf ihren ersten Sieg warten. Doch am zehnten Spieltag – im Heimspiel gegen die SG Blau-Weiß Beelitz – da war es endlich soweit. Mit einem über weite Strecken guten Spiel holten sie sich am Sonntag beim 2:0 (1:0)-Erfolg hochverdient drei Punkte. Die Frauen zeigten ein starkes Spiel, hielten den Kampfgeist bis zum Ende hoch und belohnten sich mit zwei wunderschönen Toren.

Trainer Tino Gottlöber fand dann auch lobende Worte: „Das war heute ein Klassespiel unserer Frauen. Allerdings fehlt es noch an der letzten Konsequenz vorm Tor, daran müssen wir arbeiten. Dennoch sind die drei Punkte natürlich wichtig für die Tabelle und auch für den Kopf!“

Der BFV ging sofort in den Angriffsmodus über. Nadine Rinke hatte schon in der dritten Minute aus 16 Metern eine gute Möglichkeit, doch die Beelitzer Torhüterin Antonia Lietz hielt den halbhohen, aber scharf getretenen Ball fest. Schon in der fünften Minute fiel der Führungstreffer für den BFV. Nadine Rinke kam erneut zum Schuss, doch diesmal flach. Die Beelitzer Torhüterin musste sich lang machen und konnte gerade noch so zum Eckball klären.

Den trat Adela Kutifelova und schoss den Ball mittig in den Strafraum hinein. Im dortigen Spielerinnen-Gewühl kam Šarka Brazdova an den Ball, fackelte nicht lange und platzierte den Ball knapp an Antonia Lietz vorbei im Beelitzer Kasten. Bis zum Ende der ersten Halbzeit tat sich auf dem Rasen aber nicht mehr allzu viel. Der BFV war klar überlegen, konnte aber keine zwingende Torchance herausarbeiten. Es gab viel Klein-Klein zwischen den Strafräumen und auffällig war auch, dass zweite Bälle nicht konsequent genutzt wurden.

In der zweiten Halbzeit agierten die Schiebocker Frauen erneut sehr angriffsbetont. Vor allem in den letzten 20 Minuten war offenkundig, dass den Frauen ein Tor nicht reicht. So ballerten sie Beelitz die Bälle um die Ohren, doch bis zum Ende der regulären Spielzeit wollte kein Tor fallen. Ob nun Nadine Rinke, Sarah Kasper oder Šarka Brazdova – alle Schüsse aus weiteren Entfernungen landeten in den Armen der Beelitzer Torhüterin.

Auch ein toller Kopfball von Katharina Zippack in der 80. Minute wurde von Antonia Lietz gehalten. So ging es in die Nachspielzeit. In der 91. Minute startete Nadine Rinke erneut einen Angriff – und diesmal konnte sie den Ball zum 2:0 im Tor der Gäste versenken. Dieses Tor war wie ein Befreiungsschlag. Großer Jubel bei den Spielerinnen und den Zuschauern und nach drei Minuten Nachspielzeit war die Partie zu Ende.

Für den Bischofswerdaer FV spielten: Lisa Neitsch; Katharina Zippack, Šarka Brazdova (90. Sophia Böhmak), Sarah Kasper, Sophie Zenker (74. Emily Laura Beyer), Emma Schmidt, Katharina Kögler, Leonie Gries, Adela Kutifelova, Nadine Rinke und Sarah Jürß (82. Annika Schmidt).

